"앨범 녹음·방송 멤버 달랐다"..김정은, 마로니에 '립싱크 논란' 상처 ('백투더뮤직2')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 김정은이 6년 만에 공중파 방송에 출연해 굴곡진 음악 인생과 새로운 출발에 관한 이야기를 솔직하게 전한다.

오늘(5일) 방송되는 KBS 1TV 'Song큐멘터리 백투더뮤직 시즌2'에서는 그룹 마로니에 멤버로 가요계에 데뷔한 순간부터 솔로 가수로 홀로서기까지 김정은의 음악 인생을 되짚는다.

김정은은 1994년 그룹 마로니에 멤버로 데뷔해 '칵테일 사랑'으로 큰 인기를 얻었다. 당시 '칵테일 사랑'은 KBS '가요톱10'에서 5주 연속 1위를 기록, 골든 컵까지 수상했다.

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하지만 앨범 녹음 멤버와 방송 활동 멤버가 다르다는 사실이 알려지며 '립싱크 논란'이 불거졌고 김정은 역시 큰 상처를 입었다.

이날 방송에서는 당시 사건이 김정은에게 남긴 아픔과 함께 저작권 및 실연자 권리에 대한 인식을 환기한 계기가 됐다는 음악평론가들의 분석을 소개한다.

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이후 김정은은 1995년 발표한 솔로 1집 '프러포즈'와 '널 사랑해'를 연이어 히트시키며 비로소 자신의 목소리와 실력을 대중에게 증명했다. 직접 가사를 쓴 '프러포즈'는 사랑에 주도적인 여성의 모습을 담아 당시 X세대 여성들의 공감을 얻었고, '널 사랑해'는 노래방 애창곡으로 큰 사랑을 받았다. 서로 다른 두 곡의 장르적 차이로 인해 당시 "같은 가수가 부른 게 맞느냐"는 화제가 일기도 했다고.

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음악평론가 임진모는 "김정은이 두 히트곡을 통해 실력을 보여주며 과거 립싱크 사건의 굴레에서 벗어날 수 있었다"고 평가한다.

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1집의 성공 이후 2집과 3집을 발표하며 활동을 이어가던 김정은에게 갑작스러운 성대결절이 찾아왔다. 말도 노래도 제대로 하기 힘들 만큼 목 상태가 악화했지만, 김정은은 음악을 포기하지 않았다. 목 상태가 좋아질 때마다 다시 노래했고 드라마와 영화 OST, 앨범 작업은 물론 과거 동료들과 '마로니에 프렌즈' 무대에도 서며 음악과의 인연을 이어갔다.

이후 오랜 기다림 끝에 김정은은 다시 새 앨범으로 팬들을 찾았다. 신곡 '엄마는 예뻤다'는 김정은이 직접 작사하고 남편 최경호가 작곡한 서정적인 곡으로, 젊은 날의 어머니를 떠올리며 미처 전하지 못했던 미안함과 이제야 엄마의 삶을 이해하게 된 딸의 마음을 담았다.

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김정은은 과거 육아를 도와주던 어머니와의 갈등으로 한동안 이 곡을 녹음하지 못했지만, 시간이 흐르고 아이가 성장하면서 '이 노래를 녹음해야겠다'라는 마음이 자연스럽게 생겼다고 회상한다.

특히 이번 신곡은 같은 곡을 남성과 여성이 각기 다른 감성으로 부르는 방식으로 제작됐다. 김정은은 신곡을 시작으로 앞으로도 꾸준히 앨범을 발표하며 음악 활동을 이어가고 싶다는 뜻을 밝힌다.

오디션을 거쳐 마로니에 멤버로 데뷔하고, 립싱크 논란과 솔로 데뷔, 성대결절과 긴 공백을 지나 다시 노래 앞에 선 김정은. 그는 자신의 음악 인생을 돌아보며 음악은 '축복'이라고 답했다. 자신에게 주어진 음악적 재능으로 가수가 될 수 있었던 만큼 음악은 평생 감사해야 할 축복이라는 것이다.

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김정은은 "이번 방송 출연이 계속 음악 활동을 하는 데 새로운 출발이 됐으면 한다"라며 오랜만의 방송 출연 소감을 전했다.

상큼하고 발랄한 '프러포즈'부터 가슴을 울린 '널 사랑해', 그리고 한층 깊어진 목소리로 들려주는 신곡 '엄마는 예뻤다'까지. 수많은 굴곡 속에서도 끝내 음악을 놓지 않았던 가수 김정은의 이야기와 '프러포즈', '널 사랑해', 신곡 '엄마는 예뻤다' 라이브 무대는 5일(토) 오후 11시 5분 KBS 1TV 'Song큐멘터리 백투더뮤직 시즌2' 본 방송을 통해 만나볼 수 있다.