넷마블, TGS 2026 출품작 3종 특설 사이트 공개…시연·무대 프로그램 소개

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넷마블이 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'을 앞두고 출품작 3종의 세부 정보를 공개했다.

넷마블은 4일 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종', '나 혼자만 레벨업: 카르마', '펄인블루' 등 TGS 2026 출품작 3종의 개별 특설 사이트를 열었다고 밝혔다.

각 사이트에서는 게임 시연 콘텐츠를 비롯해 무대 프로그램과 현장 이벤트, 관람객 대상 굿즈 등 행사 관련 정보를 확인할 수 있다. 넷마블은 TGS 개막 전까지 작품별 세부 내용을 순차적으로 공개할 예정이다.

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'샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'은 TGS에서 처음으로 플레이 가능한 시연 버전을 선보인다. 20일 낮 12시45분에는 우치다 유우마(산라쿠 역), 히다카 리나(에무르 역), 테라자키 유카(아키츠 아카네 역) 등 애니메이션 주요 성우 3명이 참여하는 '성우 토크쇼'가 열린다. 성우진이 무대에서 게임을 직접 플레이하고 시연 소감을 전하는 방식이다.

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부스에서는 인간형 에무르 복장의 컴패니언과 코스프레쇼가 진행된다. 방문객 전원에게 '산라쿠 선바이저'를 증정하며, 게임 시연과 설문조사를 마친 관람객에게는 '에무르 어깨 인형'을 제공한다. 공식 X 팔로우와 럭키박스 등 현장 미션을 수행하면 오리지널 스트링백, 에무르 부채, 캔 뱃지 등 추가 굿즈도 받을 수 있다.

'나 혼자만 레벨업: 카르마' 역시 게임 시연과 함께 매일 무대 프로그램을 마련했다. 오는 18일부터 '코스프레 쇼 & 스트리머 대전 스테이지'를 진행하며, 코스플레이어 이오리 모에와 마나소가 각각 성진우와 차해인으로 분장해 무대에 오른다. 20일에는 성진우 역의 성우 반 타이토와 스트리머 k4sen, 보도카가 직접 게임을 플레이하고 클리어 타임을 겨루는 '3파전 타임어택 배틀'이 펼쳐진다. 무대는 넷마블 공식 유튜브와 X를 통해 생중계된다.

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현장 및 온라인 응원 이벤트에 참여하면 마우스패드와 아마존 기프트카드를 받을 수 있으며, 부스 방문과 미션 참여를 통해 파우치, 부채, 스티커 등의 TGS 전용 굿즈도 받을 수 있다. 게임 시연과 설문조사를 완료한 관람객에게는 일러스트 냉감 망토를 증정한다.

'펄인블루'도 TGS 2026에서 처음으로 시연 빌드를 공개한다. 무대에서는 기사단 그룹 '다크나이트' 4인의 공식 성우진이 참여하는 '성우 토크쇼'가 열린다. 성우들은 담당 캐릭터의 주요 장면을 라이브로 연기하고 관람객과 질의응답을 진행한다.

오는 18일부터 행사 폐막일까지는 매일 '코스프레 쇼'가 이어진다. 인기 코스플레이어 시노노메 우미 등이 '다크나이트' 4인으로 분장해 무대 토크와 촬영회를 진행할 예정이다. 부스 방문객 전원에게는 오리지널 스티커를 제공하며, 게임 시연을 완료하면 렌티큘러 포토카드를 증정한다. 공식 X 팔로우 및 게시물 인증, 현장 추첨 등의 이벤트를 통해 클리어 카드, 메모리얼 필름 롤, SD 캐릭터 아크릴 키홀더, 아크릴 스탠드 등도 받을 수 있다.

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넷마블은 이번 TGS에서 3개 작품 모두 게임 시연과 함께 성우, 코스플레이어, 스트리머 등을 활용한 무대 프로그램을 마련했다. 특히 3개 작품 모두 현장에서 처음 플레이할 수 있는 빌드를 공개한다는 점에서, 일본 이용자들의 반응을 직접 확인하는 자리가 될 것으로 보인다.

TGS 2026 넷마블 부스의 위치와 디자인, 출품작별 게임 소개 및 현장 이벤트에 대한 자세한 내용은 넷마블 TGS 특설 사이트와 각 게임별 특설 사이트에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com