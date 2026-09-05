엔씨, '퍼플'서 '창세기전 외전: 서풍의 광시곡 리마스터' 예약 판매

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엔씨가 통합 게임 플랫폼 '퍼플(PURPLE)'을 통해 '창세기전 외전: 서풍의 광시곡 리마스터'를 판매·서비스한다. 국내 대표 고전 게임 IP 중 하나인 '창세기전'의 리마스터작을 퍼플의 PC 패키지 게임 라인업에 추가하며 플랫폼 외연을 넓히는 모습이다.

엔씨는 4일 '창세기전 외전: 서풍의 광시곡 리마스터'를 퍼플에 입점한다고 밝혔다. 예약 판매는 5일 자정부터 시작하며 정식 출시는 9월 중으로 예정됐다. '창세기전 외전: 서풍의 광시곡 리마스터'는 1998년 출시된 원작을 현대적인 기준에 맞춰 재구성한 작품이다. 원작은 국내외에서 27만 장 이상 판매됐다.

리마스터 버전은 원작의 스토리와 감성을 유지하면서 완성도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 메인 이벤트 스토리 전체에 음성을 더했으며 그래픽을 개선하고 게임 플레이 과정에서 불편했던 요소들을 손봤다.

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퍼플 스토어에서 예약 구매한 이용자에게는 게임 세계관과 스토리, 공략 등을 담은 '저니북' 디지털 버전과 월페이퍼·프로필 이미지 등 게임 일러스트를 활용한 디지털 굿즈를 제공한다. 엔씨는 최근 퍼플을 PC 패키지 게임 유통 플랫폼으로도 확장하고 있다. 소니 인터랙티브 엔터테인먼트, 대원미디어 등 국내외 파트너사와 협력해 다양한 PC 패키지 게임을 퍼플을 통해 선보이는 방식이다.

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이번 '서풍의 광시곡 리마스터' 입점은 국내에서 인지도가 높은 고전 게임 IP를 퍼플에 추가했다는 점에서 눈길을 끈다. MMORPG 중심으로 성장한 엔씨가 PC 패키지 게임 유통까지 영역을 넓히면서 퍼플이 어떤 게임들을 추가로 끌어올지도 관심사다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com