아시안게임 앞둔 '배틀그라운드 모바일' 대표팀, 5일부터 평가전

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아이치-나고야 아시안게임 금메달을 노리는 한국 e스포츠 '배틀그라운드 모바일' 대표팀이 실전 무대에 오른다. 국제대회와 같은 12개 팀 체제로 치러지는 평가전을 통해 대표팀의 경기력을 점검하고, 팬들에게도 본격적인 아시안게임 준비 과정을 공개한다.

한국e스포츠협회는 크래프톤과 함께 5일부터 '아시안게임 배틀그라운드 모바일 국가대표 평가전'을 개최한다고 밝혔다. 이번 평가전은 아시안게임을 앞두고 대표팀의 실전 감각을 끌어올리는 데 초점을 맞췄다. 실제 국제대회와 유사한 환경에서 경기를 치르면서 선수들의 호흡과 경기 운영을 점검할 수 있는 기회다.

평가전은 두 차례에 걸쳐 진행된다. 1회차는 5~6일, 2회차는 12~13일이며 모든 경기는 오후 7시 온라인으로 열린다. 각 회차는 12매치로 구성돼 하루 6매치씩 진행된다. 맵은 에란겔 4매치와 미라마 2매치 순으로 운영하며, 순위 포인트와 킬 포인트를 합산하는 기존 '배틀그라운드 모바일' e스포츠 포인트 룰을 적용한다.

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출전팀은 아시안게임과 동일한 12개 팀 체제로 구성된다. 대한민국 국가대표팀을 비롯해 중국, 대만 국가대표팀과 대한민국 e스포츠 리그(KEL) 참가팀이 함께 경기를 치른다. 한국 대표팀은 'XZY' 김준하, 'FAVIAN' 박상철, 'NolBu' 송수안, 'HYUNBIN' 전현빈, 'chpz' 정유찬으로 구성됐다. 아시안게임을 앞두고 대표팀이 국내외 팀들과 맞붙는 만큼 선수들의 경기력뿐 아니라 실제 국제무대에서 사용할 전술과 팀워크를 가늠할 수 있는 무대가 될 전망이다.

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이번 평가전은 한국e스포츠협회 공식 유튜브와 SOOP, '배틀그라운드 모바일' e스포츠 공식 유튜브 및 틱톡에서 생중계 된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com