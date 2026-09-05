김정화, ♥유은성과 결혼 소식에 父 식음 전폐.."일주일간 밥 못 먹고 잠도 못 자"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 김정화가 유은성과 결혼을 결심했을 당시 아버지의 남다른 반응을 전했다.

5일 유튜브 '채널김정화'에는 ''처음엔 사실 별로였어요' 앗, 이런 얘기 해도 되나? 촬영날 비 와서 급하게 푼 질문들'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 김정화는 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.

이날 김정화는 남편 유은성의 첫인상에 대해 "아주 좋지는 않았다"고 회상했다. 그는 "작곡가로 소개받았는데 크리스천 음악하는 작곡가니까 이미지가 되게 밝을 거라고 생각했다"며 "그때 남편이 미국 집회 갔다가 당일에 왔는데 비행기도 장시간 탔으니까 캡모자를 쓰고 왔는데 안 그래도 다크서클이 있는데 모자 때문에 그늘이 져서 이미지가 아주 어두웠다"고 말했다.

Advertisement

이어 "이미지가 별로 안 좋은 편견이 있었는데 겪으면 겪을수록 되게 좋은 사람이라는 걸 알게 된 케이스"라고 덧붙였다.

당시만 해도 유은성을 결혼 상대로 생각하지 않았다는 김정화는 "남편을 결혼할 사람이라고는 전혀 생각하지 않았다. 다크한 사람을 좋아하지 않았다"고 솔직하게 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "그러나 남편이 되게 발라드고 잔잔하고 차분하고 무게감 있는 음악을 한다. 그리고 실제로 꽤 재밌고 위트있고 똑똑하고 스마트한 사람이다. 그걸 만나면서 알게 됐는데 성격 좋고 밝은 교회 오빠 느낌이어서 그때부터 좀 호감이 갔던 것 같다"고 전했다.

Advertisement

특히 김정화는 결혼을 결심한 뒤 가족에게 유은성을 소개했을 당시 아버지의 반응을 떠올렸다. 그는 "사실 아빠는 그때 교회를 안 다녀서 전도사, CCM 같은 걸 전혀 몰랐다. 내가 '만나는 사람이 있는데 결혼하고 싶은 사람이라 소개하고 싶다'고 했더니 아무 말 없으셨다. 그리고 일주일 후에 소개해 드렸는데 일주일 동안 아빠가 밥을 못 드셨다"고 말했다.

Advertisement

이어 "내가 집에서 나름 사랑받는 막내딸이고 집에서는 애교도 많고 살가운 딸이다. 내 딸이 한 번도 결혼하고 싶다고 남자를 소개한 적이 없는데 처음으로 남자를 소개해 주는 거니까 아빠가 마음이 되게 싱숭생숭해서 잠도 못 주무시고 밥을 못 드셨다"고 당시를 회상했다.

유은성은 김정화와 교제를 시작한 지 불과 한 달 만에 결혼 이야기를 꺼냈다고. 김정화는 "이상할 정도로 적극적이었다. 사귀고 한 달 만에 결혼하자고 이야기했다. 내 입장에서는 말이 안 된다고 생각해서 이상한 사람인가 싶었다. 결혼하자고 왜 이렇게 일찍 이야기하지라고 생각했는데 본인은 확신이 있었던 것 같다"고 말했다.

Advertisement

한편 김정화는 지난 2013년 7세 연상의 CCM 가수 유은성과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.