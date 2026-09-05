조이시티, '프리스타일 풋볼 2'로 북미 게임쇼 공략…글로벌 테스트 병행

Advertisement

Advertisement

조이시티가 신작 축구 게임 '프리스타일 풋볼 2'를 앞세워 북미 시장 공략에 나선다. 오프라인 게임쇼에서 글로벌 이용자들에게 게임을 직접 선보이는 동시에 온라인 테스트를 병행하며 출시 전 이용자 접점을 넓힌다.

조이시티 '프리스타일 풋볼 2'로 미국 시애틀에서 열리는 '팍스 웨스트(PAX West) 2026'에 참가한다고 밝혔다. '프리스타일 풋볼 2'는 4일부터 7일까지 열리는 팍스 웨스트에 단독 시연 부스를 마련한다. 관람객은 현장에서 게임을 직접 플레이하며 조이시티가 준비한 신작의 핵심 콘텐츠를 경험할 수 있다.

시연은 5대5 팀플레이를 중심으로 구성된다. 서로 다른 포지션의 이용자가 각자 캐릭터 하나를 조작하는 방식으로, '프리스타일' 시리즈가 강조해온 빠른 경기 진행과 캐릭터별 개성을 체험할 수 있도록 했다.

Advertisement

온라인에서도 테스트가 시작된다. 조이시티는 4일부터 '프리스타일 풋볼 2'의 프라임 오픈 베타 테스트(OBT)를 진행한다. PC와 콘솔에서 동시에 참여할 수 있으며, 앞선 테스트에서 수집한 이용자 피드백을 반영해 게임성과 편의성, 시스템 전반을 개선했다.

Advertisement

'프리스타일 풋볼 2'는 조이시티의 대표 IP인 '프리스타일' 시리즈 개발진이 참여한 신작이다. 5대5 기반의 빠른 경기와 포지션별 역할, 개성 있는 캐릭터를 바탕으로 팀플레이와 전략성을 내세운다. 이번 PAX West 참가와 프라임 OBT를 함께 진행하는 것은 출시를 앞두고 북미를 비롯한 글로벌 이용자들의 반응을 확인하려는 행보로, 특히 콘솔까지 테스트 플랫폼을 넓힌 만큼 '프리스타일' IP의 해외 확장 가능성을 가늠하는 시험 무대라 할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com