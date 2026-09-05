'패스 오브 엑자일 2', 신규 이벤트 리그 '금단의 의식' 5일 시작

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카카오게임즈가 '패스 오브 엑자일 2'에 새로운 이벤트 리그를 선보인다. 캐릭터를 새롭게 육성하는 재미에 엔드게임 콘텐츠까지 더해 정식 출시를 앞두고 게임의 플레이 폭을 넓히는 모습이다.

카카오게임즈는 그라인딩 기어 게임즈가 개발한 PC 온라인 액션슬래시 게임 '패스 오브 엑자일 2'의 신규 이벤트 리그 '금단의 의식'을 5일부터 시작한다고 밝혔다.

'금단의 의식'은 기존 '의식' 콘텐츠를 기반으로 캐릭터를 처음부터 육성하는 이벤트다. 이용자는 각 지역의 의식 제단에서 적을 처치해 '공물' 점수를 얻고, 이를 장비 제작에 필요한 화폐 아이템과 장비 등 육성 보상으로 교환할 수 있다. 파티 플레이의 보상 방식도 개편했다. 이제 파티원 각각이 별도로 공물 점수와 보상을 획득할 수 있어 여러 이용자가 함께 플레이하면서도 개별적인 성과를 챙길 수 있다.

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엔드게임 콘텐츠도 추가된다. '야생림'에서는 의식 콘텐츠를 완료하고 얻은 '신성한 꽃'을 활용해 지역에 진입한 뒤 다양한 종류의 '도깨비불'을 수집해 높은 등급의 보상을 노릴 수 있다. '심연 협곡'에서는 심연 군단을 처치하며 협곡을 탐험하고 마지막 단계에서 심연 보스와 맞붙는다. 보스 공략에 성공하면 고유 장비를 획득할 수 있다.

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이벤트 기간에는 게임 플레이와 도전과제 완료를 통해 '야생림 수호자 애완동물', 은신처 조각상 등 리그 전용 꾸미기 아이템도 받을 수 있다.

기존 콘텐츠에 대한 변경도 이뤄진다. '혼돈의 시련'은 중단한 시련을 다시 이어서 플레이할 수 있도록 변경하고 새로운 속성과 보상을 추가한다. 기존 '알두르의 룬' 리그 콘텐츠는 정식 콘텐츠로 편입해 캠페인 4장부터 즐길 수 있도록 바뀐다.

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'패스 오브 엑자일 2'는 오는 12월 12일 정식 출시를 앞두고 있다. 이번 '금단의 의식'은 정식 출시를 앞두고 신규 육성 방식과 엔드게임 콘텐츠를 함께 경험할 수 있도록 구성됐다는 점에서, 현재 게임의 콘텐츠 구조를 점검하는 성격이라 할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com