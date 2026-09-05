장영란, 퉁퉁 부은 얼굴에 동료들도 걱정.."부자연스러워..벌에 쏘였나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 장영란이 부은 얼굴 때문에 걱정을 샀다.

오늘(5일) 방송되는 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 한 소속사에 몸을 담고 있는 한석준, 장영란, 신기루, 황재균이 게스트로 출연한다.

이날 공개된 영상에서 장영란은 평소보다 다소 부은 얼굴로 등장해 눈길을 끌었다. 이를 본 이수근은 "미안한데 얼굴은 벌에 쏘인 거냐. 되게 부자연스럽다"며 의아해했고, 김신영 역시 "그 이야기를 하고 싶었다"며 궁금증을 드러냈다.

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이에 장영란은 "진짜 아무것도 안 했다. 그냥 부은 거다. 어제 피곤해서 부었다"며 강하게 부인했다.

그런가 하면 신기루는 자신을 '비만 계의 유일한 고양이상'이라고 소개해 눈길을 끌었다. 그는 "원래 비만 계는 거의 물소 상인데 내가 독보적"이라며 자신감을 드러냈다.

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살이 빠졌냐는 질문에는 "'아는 형님'에 두 번째 나왔는데 지난번에 입던 옷이 너무 커졌다"며 헐렁해진 치마를 공개했다. 이어 "그런데 치마에 50이라고 쓰여있다. 50인치 같다. 상의에는 150이라고 쓰여있다. 두 개 합쳐서 200이다. 유일한 고양이상인데 아래위 200"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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이날 네 사람은 강호동, 서장훈과 같은 소속사 식구라는 점을 강조했다. 이에 김신영은 "다 SM C&C면 누가 꽂은 거냐"며 추궁했다.

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이에 강호동은 "나는 오늘 알았다"며 선을 그었고, 서장훈도 "개입한 적 없다"고 말했다. 이수근은 "저 4명 중에 장훈이가 개입할 사람은 한 명도 없다. 자기들이 알아서 나온 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

강호동은 "장훈이가 같은 소속사 아이디어를 방송반에 제시했는데 예상한 멤버는 1명도 안 나온 것 같다"고 말했다. 그러자 서장훈은 "아이디어를 낸 건 맞다. 소속사에 식구가 많으니까 묶어서 한 번하자고 했는데 이렇게 4명이 나올 줄은 몰랐다"고 해명했다.

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이를 들은 황재균은 "나는 장훈이 얘기대로 안 됐다고 확신을 느낀 게 날 보자마자 '넌 왜 그래'라고 하더라"고 토로했다.

서장훈은 "살이 너무 많이 빠져서 그런 거다"라고 설명했고, 황재균은 "은퇴하고 살을 많이 빼긴 했다"고 인정했다. 이에 신기루는 "중년 에로배우 느낌이 나서 못 보겠다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.