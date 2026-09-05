'나혼산', '조작 논란' 사과 후 급한 불 껐다…시청률 하락 멈추고 5.2% 반등

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC 예능 '나 혼자 산다'가 전현무의 카자흐스탄 '즉흥 여행' 논란과 제작진의 사과 이후 첫 방송에서 시청률 5.2%를 기록했다.

5일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 4일 방송된 MBC '나 혼자 산다'는 전국 가구 기준 시청률 5.2%를 기록했다.

이는 직전 방송인 지난달 28일 기록한 5.1%보다 0.1%포인트 상승한 수치다. 다만 논란이 본격적으로 확산하기 전인 지난달 21일 방송의 6.5%와 비교하면 1.3%포인트 낮다.

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특히 이번 방송은 최근 '나 혼자 산다'를 둘러싼 '즉흥 여행 조작 논란'과 제작진의 공식 사과 이후 처음 공개된 회차라는 점에서 시청률에도 관심이 쏠렸다.

논란은 전현무가 카자흐스탄으로 떠나는 과정이 '무계획 즉흥 여행'처럼 방송됐지만, 실제로는 제작진의 사전 준비와 현지 협조 등이 있었다는 지적이 나오면서 불거졌다.

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이에 제작진은 방송 전인 4일 장문의 입장문을 통해 촬영 준비 과정을 공개했다. 제작진은 전현무가 목적지와 항공권을 미리 정하지 않고 당일 여행지를 결정하는 방식이었다고 설명하면서도, 해외 촬영 가능성에 대비해 제작진이 사전에 여러 국가의 촬영 여건을 확인했다고 밝혔다.

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또 현지 촬영을 위한 협조와 렌터카 등 안전한 촬영을 위한 준비가 이뤄졌다고 설명했다. 그러면서 방송에서 이러한 제작 과정을 충분히 설명하지 않아 시청자들에게 혼란을 준 점에 대해 사과했다.

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논란 이후 처음 받아든 시청률 성적표는 일단 소폭 반등이다. 전주 5.1%에서 5.2%로 0.1%포인트 상승하며 추가 하락은 피했지만, 논란 이전 기록했던 6%대 시청률에는 미치지 못했다.

한편 이날 '나 혼자 산다'에서는 김신영의 일본 팝업스토어 도전과 샤이니 민호의 일상이 공개됐다.

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olzllovely@sportschosun.com