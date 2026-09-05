이상순, 결국 어제도 라디오 안 왔다…'말 없는' 장기공백에 '건강 이상설'까지

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이상순의 라디오 공백이 예상보다 길어지고 있다. 청취자들의 걱정이 커지는 가운데 지난 4일 방송에도 이상순은 모습을 드러내지 않았다.

MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에서는 최근 이상순을 대신해 가수 토마스 쿡이 스페셜 DJ로 연이어 마이크를 잡고 있다.

이상순은 지난달 26일까지 정상적으로 방송을 진행했지만 27일과 28일 자리를 비웠다. 29일 하루 복귀했으나 30일부터 다시 방송에 모습을 드러내지 않았다.

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이후 8월 30일부터 9월 3일까지 토마스 쿡이 연속으로 프로그램을 진행한 데 이어, 4일 방송에서도 이상순의 빈자리를 대신했다. 이로써 이상순은 지난달 27일부터 9월 4일까지 9일 동안 단 하루만 직접 방송을 진행하고 8일간 자리를 비운 셈이다.

특히 부재가 일주일을 훌쩍 넘겼지만 정확한 이유나 복귀 시점이 알려지지 않으면서 청취자들의 궁금증도 더욱 커지고 있다.

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MBC 라디오 청취자 게시판과 SNS 등에는 "순디는 언제 돌아오나요", "무슨 일이 있는 건 아닌지 걱정된다", "건강하게 돌아오기만 했으면 좋겠다", "복귀 예정일이라도 알려줬으면 좋겠다" 등 이상순의 근황을 걱정하는 반응이 이어지고 있다.

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일부 온라인 커뮤니티에서는 이상순이 컨디션 문제로 방송을 쉬고 있는 것 아니냐는 추측까지 나오며 '건강 이상설'이 확산되기도 했다. 다만 이상순 측이나 제작진이 구체적인 건강 상태나 부재 이유를 공식적으로 밝힌 것은 없어 이를 사실로 단정할 수는 없다.

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이번 공백이 더욱 눈길을 끄는 것은 앞서 이상순이 라디오를 비웠을 당시에는 그 이유가 청취자들에게 안내됐기 때문이다.

지난 4월 이상순은 아내 이효리의 부친상으로 라디오 진행을 잠시 중단했다. 당시에도 토마스 쿡이 스페셜 DJ를 맡았지만, 방송을 통해 "상순 DJ의 장인께서 지난 주말 별세하셨다"며 이상순이 빈소를 지키고 있어 대신 진행한다고 직접 설명했다. 이상순은 장례를 치른 뒤 다시 DJ석으로 복귀했다.

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그러나 이번에는 9일 중 8일이나 방송을 비우는 장기 공백에도 별다른 설명이 전해지지 않고 있다는 점에서 청취자들의 걱정이 쉽게 가라앉지 않고 있다.

이상순은 지난 2024년 11월 4일부터 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' DJ를 맡아 매일 오후 4시부터 6시까지 청취자들과 만나고 있다. 특유의 차분한 진행과 폭넓은 음악 선곡으로 '순디'라는 애칭을 얻으며 사랑받아왔다.

아내 이효리가 게스트로 출연해 부부의 자연스러운 일상을 들려주는가 하면, 이상순 역시 꾸준히 생방송을 지켜온 만큼 이번 연속 부재는 더욱 이례적으로 받아들여지고 있다.

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하루 복귀 뒤 다시 시작된 이상순의 공백이 어느덧 일주일을 넘어선 가운데, 그가 언제 다시 '순디'로 청취자들 앞에 돌아올지 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com