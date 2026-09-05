박상민, 모친상 비보 향년 88세 별세 “사랑하는 어머니 떠나보냈다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 박상민이 어머니를 떠나보내며 슬픔에 잠겼다.

5일 박상민 측에 따르면 박상민의 어머니 고(故) 송병인 씨가 향년 88세로 별세했다.

박상민은 부고를 통해 어머니의 별세 소식을 알리며 고인을 향한 애도의 뜻을 함께 전했다. 그는 "사랑하는 어머니께서 별세하셨음을 삼가 알려드린다"며 "마지막 길에 깊은 애도와 명복을 빌어주시길 진심으로 바란다"고 밝혔다.

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현재 유족들은 빈소를 지키며 고인을 추모하고 있다. 박상민은 형제들과 함께 상주로 이름을 올리고 조문객을 맞을 예정이다.

빈소는 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐다. 발인은 7일 오전 6시 20분에 진행되며, 고인은 은하수공원 해님의집에 안치될 예정이다.

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박상민은 1993년 가요계에 데뷔한 이후 특유의 허스키한 음색을 앞세워 꾸준한 사랑을 받아왔다. '멀어져간 사람아'를 비롯해 '무기여 잘 있거라', '하나의 사랑', '해바라기' 등 여러 곡을 히트시키며 대표적인 대중가수로 자리매김했다.

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음악 활동뿐 아니라 방송 프로그램에서도 활약했다. '불후의 명곡', '복면가왕', '나는 가수다' 등에 출연하며 다양한 모습을 보여줬으며, 현재는 로드FC 부대표로도 활동하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com