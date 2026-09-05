야구선수♥모델 부부, 결혼 5년 만에 이혼..“양육권은 아내에게”

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[스포츠조선 박아람 기자] 일본 프로야구 히로시마 도요 카프에서 활약 중인 내야수 고조노 가이토(26)와 모델 겸 인플루언서 와타나베 리사(24) 가 결혼 생활에 마침표를 찍었다.

두 사람은 최근 각각 자신의 SNS 계정을 통해 이혼 소식을 전했다. 결혼식을 올린 지 약 5년 만에 부부 관계를 정리하게 된 것이다.

고조노 가이토는 자신의 SNS에 와타나베 리사와 이혼한 사실을 알리면서도 구체적인 배경에 대해서는 공개하지 않았다. 그는 이혼 과정에 관한 자세한 설명은 하지 않겠다며 앞으로도 변함없는 응원을 보내달라고 당부했다.

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와타나베 리사 역시 같은 입장이었다. 그는 이혼을 결정하게 된 구체적인 이유나 과정에 대해서는 밝히기 어렵다고 전했다. 아울러 앞으로 고조노와 관련된 사안에 대해서도 별도의 언급을 하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

자녀들의 거취에 대해서는 와타나베 리사가 직접 언급했다. 두 아이는 앞으로 와타나베 리사와 함께 지낼 예정인 것으로 알려졌다. 그는 대중에게 아이들을 배려해 따뜻한 시선으로 지켜봐 달라고 요청했다.

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두 사람의 결혼은 당시에도 상당한 관심을 받았다. 2021년 어린 나이에 부부가 된 이들은 이후 가정을 꾸렸고, 지난해 구단이 마련한 팬 감사 행사에서는 함께 찍은 사진을 공개하는 등 화목한 모습을 보여왔다. 때문에 최근까지도 공개적으로 다정한 모습을 보였던 이들의 이혼 소식에 팬들의 놀라움이 이어지고 있다.

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와타나베 리사는 어린 시절부터 모델로 활동한 유명 인플루언서다. 14세 무렵 일본 패션잡지 '팝틴'을 통해 모델 활동을 시작했으며, 이후 틱톡과 유튜브 등 SNS 플랫폼에서 인지도를 높였다.

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10대 시절 첫 아이를 출산하면서 미혼모 모델로도 주목받았던 그는 이후 고조노 가이토와 가정을 꾸려 둘째 아이를 얻었다. 현재는 두 자녀를 키우면서 패션 모델과 크리에이터 활동을 병행하고 있다.

고조노 가이토는 일본 야구계에서 주목받는 내야수다. 지난해에는 타격 부문에서 타율 1위와 최고 출루율을 차지하며 개인 첫 타이틀을 두 개나 획득했다. 이어 올해 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 대표팀에도 발탁되며 국가대표로 활약했다.

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tokkig@sportschosun.com