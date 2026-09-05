사이게임스, 새 게임 브랜드 '사이게임스 엣지' 출범…첫 타이틀 11월 5일 출시

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사이게임스가 기존 개발 체계에서 한발 벗어난 새로운 게임 브랜드를 선보인다. 장르와 개발 방식에 제한을 두지 않고 소수정예 개발팀과 외부 파트너의 아이디어를 활용해 글로벌 시장을 겨냥한 작품을 발굴한다는 구상이다.

일본 사이게임스는 신규 게임 브랜드 '사이게임스 엣지(CygamesEdge)'를 출범하고 첫 타이틀로 'Where the Seeds Fall'을 오는 11월 5일 출시한다고 밝혔다.

사이게임스 엣지는 장르와 표현 방식, 개발 스타일에 제한을 두지 않는 것을 내세운다. 'Stay on the edge.(날카로움을 유지하라)'를 핵심 키워드로 삼아 아이디어 구상부터 검증, 출시까지 빠르게 진행하는 개발 체계를 구축한다는 계획이다.

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시장 변화에 맞춰 새로운 기술과 개발 방식도 적극적으로 도입한다. 자체 개발에만 머무르지 않고 개발사 및 크리에이터와의 파트너십을 통해 프로젝트 투자, 기획·개발 지원, 퍼블리싱 등으로 사업 영역을 넓힌다.

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첫 작품인 'Where the Seeds Fall'은 '드라마틱 붕괴 액션 어드벤처'를 표방한다. 오염된 지상을 피해 인간들이 세계수의 가지에 나라를 세운 세계를 배경으로, 딸을 잃은 한 병사가 세상을 떠난 딸을 닮은 '재앙의 아이'를 만나면서 벌어지는 이야기를 다룬다.

공개된 트레일러에서는 주인공이 판타지 세계의 세계수 가지를 따라 지상으로 내려가는 여정과 함께 실제 플레이 장면을 확인할 수 있다. 특히 발판을 확인하고 바람의 흐름을 읽어 낙하를 조절하는 방식이 핵심 플레이 요소로 등장한다. 단순히 아래로 이동하는 것이 아니라 주변 환경을 판단하면서 낙하 경로를 만들어야 하는 구조다. 메인 스토리는 첫 플레이 기준 약 3시간 분량으로 구성됐다. 스토리를 클리어한 뒤에는 고난도 맵과 타임어택 등 추가 도전 콘텐츠를 즐길 수 있다. 'Where the Seeds Fall'은 PS5(플레이스테이션5), 닌텐도 스위치2, 스팀을 통해 출시된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com