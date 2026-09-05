OP.GG, 엔씨 신작 '타임 테이커즈' 전적 검색 서비스 오픈

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엔씨의 신작 '타임 테이커즈'가 글로벌 플레이테스트에 들어가는 가운데 게임 데이터를 분석할 수 있는 외부 서비스도 함께 문을 열었다. 이용자가 자신의 전투 기록을 확인하고 다른 이용자와 비교할 수 있어 테스트 단계부터 플레이 데이터를 활용할 수 있게 됐다.

글로벌 게임 데이터 플랫폼 OP.GG는 엔씨의 신작 타임 서바이벌 슈터 '타임 테이커즈(TIME TAKERS)'의 전적 검색 서비스를 4일 오픈했다고 밝혔다.

이번 서비스는 OP.GG와 엔씨의 협업으로 마련됐다. 별도의 프로그램을 설치하지 않아도 OP.GG 웹사이트에서 자신의 게임 기록은 물론 다른 이용자의 플레이 기록까지 확인할 수 있다.

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주요 기능은 매치별 전적 조회와 랭킹(리더보드), 무기·맵 정보, 게임 내 캐릭터인 '여행자(Traveler)' 정보 등이다. 자신의 플레이 데이터를 돌아보면서 전투 스타일을 점검하거나 무기와 여행자 조합에 따른 결과를 비교하는 것도 가능하다.

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서비스 공개 시점도 '타임 테이커즈'의 글로벌 플레이테스트에 맞췄다. 게임은 한국 시간으로 5일 오전 2시부터 8일 오전 2시까지 72시간 동안 스팀을 통해 글로벌 플레이테스트를 진행한다. 테스트에 참여한 이용자는 게임을 플레이한 뒤 자신의 기록을 OP.GG에서 확인할 수 있다.

OP.GG는 그동안 '리그 오브 레전드', '전략적 팀 전투', '발로란트', '배틀그라운드', '오버워치', '팰월드' 등 다양한 게임의 전적과 데이터를 제공해왔다. 최근에는 '포켓몬 챔피언스', '포켓몬 포코피아', '로블록스', '마블 라이벌즈', '아크 레이더스', '슬레이 더 스파이어 2', '카운터 스트라이크 2', '포트나이트', '디아블로 4' 등으로 서비스를 확대했다.

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이번 협업은 게임사가 자체적으로 제공하는 정보가 아닌 외부 게임 데이터 플랫폼을 통해 '타임 테이커즈'의 플레이 데이터를 공개한다는 점에서도 눈여겨볼 만하다. 특히 아직 정식 출시 전인 테스트 단계부터 전적과 리더보드가 제공되면서 이용자들이 게임을 플레이하는 방식에도 영향을 줄 수 있다.

OP.GG 관계자는 "테스트 단계부터 이용자가 자신의 플레이를 데이터로 확인할 수 있게 되면, 게임에 대한 이해와 몰입이 함께 높아진다"며 "이번 협업을 시작으로 엔씨와 긴밀하게 협력해 이용자에게 더 나은 게임 경험을 제공할 수 있도록 서비스를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com