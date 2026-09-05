"내 삶은 유리로 된 화장실" 장윤정, 팬 살린 '꽃' 비화 고백..24시간 감시받는 톱스타의 무게

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 장윤정이 오랜 시간 연예계 활동을 이어오며 느낀 부담감과 자신만의 책임 의식을 솔직하게 털어놨다.

장윤정은 지난 3일 유튜브 채널 '장공장장윤정'을 통해 공개된 영상에서 기업 대표들과 이야기를 나누며 연예인으로 살아가는 것에 대한 자신의 생각을 밝혔다. 영상의 제목은 '대표를 왜 하세요?'로, 장윤정은 과거 웹예능 '네고왕'을 통해 인연을 맺은 기업 관계자들을 초대해 다양한 주제로 대화를 나눴다.

이 과정에서 장윤정은 한 팬에게 받은 편지 내용을 공개하며 자신이 연예인으로서 행동 하나하나를 조심하게 된 계기를 설명했다.

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그는 과거 한 팬이 힘든 상황에서 자신의 노래를 듣고 삶을 이어가게 됐다는 사연을 전했다. 당시 해당 팬은 극단적인 선택을 생각하며 차를 몰고 저수지로 향하던 중 라디오에서 장윤정의 '꽃'을 듣게 됐다고 한다.

노래를 듣고 마음이 달라진 팬은 장윤정의 모습을 직접 보고 싶다는 생각에 목적지를 바꿨고, 이후 공연장을 찾아 장윤정을 만났다고 전했다. 그 일을 계기로 팬이 장윤정의 공연을 꾸준히 찾아다니게 됐으며, 벌써 20년 가까운 시간이 흘렀다는 설명이다.

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이 사연은 장윤정에게 연예인으로서의 삶을 돌아보는 계기가 됐다. 그는 자신을 바라보는 사람들에게 큰 의미가 될 수 있다는 사실을 의식하면서 "좋은 사람으로 살아야겠다"는 다짐을 늘 한다고 밝혔다.

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일상적인 행동에도 신경을 쓴다고 했다. 장윤정은 새벽 시간 신호등이 꺼져 있더라도 일부러 횡단보도를 이용한다고 설명했다. 혹시라도 자신을 알아보는 사람이 있다면 사소한 행동으로 실망을 안겨주고 싶지 않다는 이유에서다.

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장윤정은 이 같은 생활을 두고 연예인의 삶을 '유리로 된 화장실'에 빗대기도 했다. 다른 사람들의 시선에서 완전히 자유로울 수 없는 삶이라는 의미다. 다만 오랫동안 연예계에서 활동하다 보니 이제는 그런 환경 자체에 익숙해졌다고 털어놨다.

또 연예인이 받는 경제적인 보상을 생각하면 그 정도의 불편함은 감수할 만하다는 주변의 시선에 대해서도 담담하게 반응했다. 장윤정은 결국 자신이 선택한 삶인 만큼 감당해야 할 부분이라고 생각한다는 취지로 이야기하며 특유의 솔직한 모습을 보여줬다.

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한편 장윤정은 2004년 '어머나!'로 가요계에 데뷔한 이후 '짠짜라', '초혼', '꽃', '사랑아', '어부바', '목포행 완행열차' 등 여러 히트곡을 선보이며 대표적인 트로트 가수로 자리 잡았다.

tokkig@sportschosun.com