'파격 란제리룩' 고아성, 악플 쏟아져도 괜찮다…"관심이자 스타성"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고아성이 최근 파격적인 란제리룩으로 화제를 모은 가운데, 악플을 바라보는 솔직한 생각을 밝혔다.

지난 3일 유튜브 채널 '찰스엔터'에는 '김민경&고아성과 도시여자대피소 뒤풀이'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 '도시여자대피소'에서 호흡을 맞춘 배우 고아성과 김민경, 찰스엔터가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 고아성은 악플에 대한 이야기가 나오자 "악플이 나는 진짜 관심이라고 생각한다. 그게 스타성이라고 생각한다"고 소신을 밝혔다.

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이어 20대 시절에는 지금과 달랐다며 "그때는 악플을 진짜 많이 받고 힘들었다. 너무 스트레스를 받아서 '내가 너무 남들을 힘들게 하나'라는 생각도 했다"고 털어놨다.

그러면서도 고아성은 시간이 지나 돌이켜보니 악플 역시 대중의 높은 관심에서 비롯된 반응이었다고 바라봤다. 그는 "생각해 보면 그때가 정말 인기가 더 많았던 것 같다"며 "그만큼 관심을 많이 받고 있었다는 얘기니까 사실 직업적으로는 좋은 것"이라고 말했다.

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가장 인기가 많았다고 느낀 작품을 묻자 고아성은 곧바로 2010년 방송된 KBS2 드라마 '공부의 신'을 꼽았다. 이에 김민경은 오랜 시간 대중의 반응을 받는 일을 해온 만큼 고아성에게서 '달관한 느낌'이 난다고 말했고, 고아성 역시 이를 인정했다.

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특히 고아성의 이 같은 발언은 최근 그의 파격적인 이미지 변신과 맞물려 더욱 눈길을 끈다.

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고아성은 지난달 27일(현지시간) 영국 런던에서 열린 '2026 프라이트페스트' 개막식에 참석했다. 주연작 '너버스'(NERVOUS)가 개막작으로 선정되면서 레드카펫에 선 그는 와인색 계열의 란제리 스타일 의상에 블랙 시스루 장갑을 매치해 기존 이미지와는 사뭇 다른 모습을 선보였다.

이후 고아성은 SNS를 통해 당시 사진을 추가로 공개하며 "새로운 스타일링을 해봤어요"라고 직접 설명하기도 했다. 과감한 변신에 동료 배우 이동휘가 "과감하네", 문근영이 "멋있다…아성이"라는 반응을 남기면서 화제가 됐다.

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아역배우로 시작해 오랜 시간 대중의 평가와 관심을 받아온 고아성이 이제는 악플마저 "관심이자 스타성"이라고 받아들이는 여유를 드러낸 셈이다.

olzllovely@sportschosun.com