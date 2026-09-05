아버지 신장 이식 받은 이한밀 “눈물을 쏟으며 미안하다는 말밖에”

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[스포츠조선 박아람 기자] 뮤지컬 배우이자 음악감독으로 활동하고 있는 이한밀이 오랜 기간 이어진 신장 질환으로 투석 치료를 받았으며, 아버지의 신장을 이식받았다고 밝혔다.

이한밀은 최근 개인 계정을 통해 지난 1년간 자신에게 있었던 큰 변화를 털어놓았다. 생일을 맞아 작성한 장문의 글에서 과거부터 이어진 신장 질환과 투석 치료, 그리고 신장 이식 수술을 받기까지의 과정을 직접 공개했다.

그는 어린 시절부터 이어진 질환이 결국 투석으로까지 이어졌다고 설명했다. 이한밀에 따르면 2013년 신장 협착 진단을 받은 뒤 이듬해 복강경 수술을 받았다. 이후 약 10년 동안 배우와 음악감독으로 활동하면서 지냈지만, 몇 년 전부터는 순환기내과와 신장내과를 정기적으로 방문하며 약물치료를 받아왔다.

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상태가 크게 달라진 것은 지난해였다. 9월 정기 진료 과정에서 의료진으로부터 투석 치료가 필요하다는 이야기를 들었고, 응급으로 투석을 시작해야 하는 상황에 놓였다. 결국 그해 10월부터 투석 치료를 받기 시작했다.

힘든 시간을 보내던 중 아버지가 직접 신장을 내어주겠다는 뜻을 밝혔다. 이한밀은 아버지가 여러 관련 논문을 살펴본 뒤 뇌사자 신장 이식보다 생체 이식이 더 적합하다고 판단해 이 같은 결정을 내렸다고 전했다.

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아버지의 제안을 들은 당시의 심경도 털어놨다. 그는 눈물을 쏟으며 미안하다는 말밖에 할 수 없었다고 회상했다. 특히 적지 않은 나이의 아버지가 자신의 건강을 위해 장기의 일부를 내어주기로 한 것에 대해 큰 책임감과 깊은 사랑을 동시에 느꼈다고 고백했다.

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이후 두 사람은 여러 차례에 걸쳐 이식 가능 여부를 확인하는 검사를 받았고, 최종적으로 수술이 결정됐다. 이한밀은 지난 7월 1일 아버지의 신장을 성공적으로 이식받았으며, 의료진의 도움으로 수술을 무사히 마친 뒤 예정된 일정에 따라 열흘 만에 퇴원했다.

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수술을 마친 그는 앞으로 건강 관리에 더욱 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다. 아버지가 건넨 새로운 신장을 오랫동안 건강하게 사용하기 위해 자신의 몸을 더욱 소중하게 돌보고 건강을 가장 중요한 우선순위로 삼겠다고 다짐했다. 오랜 치료 과정에서 힘이 되어준 가족과 의료진에게도 감사의 마음을 전했다.

이한밀의 투병 사실이 알려지자 뮤지컬계 동료들과 팬들도 응원의 메시지를 보냈다. 신성록, 김소향, 김호영, 김소현 등은 SNS를 통해 수술을 마친 이한밀과 아버지의 건강을 기원했으며, 팬들 역시 회복과 건강을 바라는 댓글을 남겼다.

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한편 이한밀은 2015년 뮤지컬 '무한동력'으로 데뷔했다. 이후 '마리 앙투아네트', '썸씽 로튼', '몬테 크리스토', '지저스 크라이스트 수퍼스타', '팬레터' 등 다양한 작품에서 배우로 무대에 올랐다. 음악감독으로도 활동하며 '쓰릴 미', '룰렛', '무인도 탈출기' 등의 작품에 참여했다.

tokkig@sportschosun.com