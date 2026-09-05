펄어비스, '붉은사막 인핸스드' 첫 DLC 10월 16일 출시…예약 구매 시작

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펄어비스가 '붉은사막 인핸스드'의 첫 번째 DLC를 공개했다. 육지를 중심으로 펼쳐졌던 모험의 무대를 바다와 해저로 넓히고 탐험과 하우징, 경영 등 새로운 콘텐츠를 추가한다.

펄어비스는 지난 3일 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE)의 온라인 쇼케이스 '스테이트 오브 플레이(State of Play)'에서 '붉은사막 인핸스드: 미지의 여정(Charting the Unknown)'의 출시 일정을 공개하고 글로벌 예약 구매를 시작했다고 밝혔다.

'붉은사막 인핸스드: 미지의 여정'은 10월 16일 전 세계에 동시 출시된다. 이날 공개된 신규 트레일러에서는 파이웰의 육지와 바다를 오가는 새로운 탐험과 모험의 이야기가 소개됐다. 이번 DLC에서는 직접 배를 이끌고 바다로 나갈 수 있다. 새로운 섬과 해저를 탐험하면서 숨겨진 보물과 유적, 비밀을 찾아가는 방식이다. 육지와 바다 곳곳에는 강력한 적과 새로운 도전 요소가 추가돼 상황에 따라 전술을 바꿔가며 전투를 펼치게 된다.

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생활 콘텐츠도 확대된다. 하우징 기능이 강화돼 취향에 맞게 보금자리를 꾸밀 수 있으며, 임대한 시설을 직접 운영해 재화를 확보할 수도 있다. 주민들과 대화를 나누고 관계를 쌓는 등 파이웰에서의 생활을 즐길 수 있는 요소도 추가된다.

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'붉은사막 인핸스드: 미지의 여정'은 디지털 다운로드 전용으로 출시되며 가격은 2만 7800원이다. 예약 구매자에게는 인게임 아이템 '미지 탐험가의 잠수복(클리프·웅카)'과 '미지 탐험가의 경량 잠수복(데미안)'을 제공한다.

PS5(플레이스테이션5)와 X박스 시리즈 X|S에서 '붉은사막 인핸스드'를 이미 보유한 이용자는 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 예약 구매는 PS5, X박스 시리즈 X|S, 스팀, 에픽게임즈 스토어에서 진행된다.

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이번 DLC는 기존 콘텐츠에 새로운 지역을 덧붙이는 수준을 넘어 탐험의 무대를 바다로 확장하고 생활·경영 요소까지 보강했다는 점이 특징이다. 본편에서 구축한 오픈월드의 활용 범위를 얼마나 넓힐 수 있을지가 향후 이용자들의 평가를 가를 것으로 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com