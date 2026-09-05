정웅인 첫째 딸, 배우 준비한다더니...감탄 나오는 '청순 미모'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 정웅인의 첫째 딸 세윤 양이 청순한 미모를 뽐냈다.

정웅인 아내는 5일 자신의 사회관계망서비스에 "우리 큰 애기♥"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 정웅인의 아내와 첫째 딸 세윤 양이 나란히 거울 셀카를 찍고 있는 모습이 담겼다.

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정웅인의 아내는 동안 미모를 뽐냈으며, 세윤 양 역시 엄마를 닮은 빼어난 미모로 시선을 사로잡았다.

어린 시절부터 사랑스러운 외모로 주목받았던 세윤 양은 청순한 분위기와 늘씬한 비율을 자랑하며 변함없는 비주얼로 감탄을 자아냈다.

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앞서 지난 7월 서현철·정재은 부부의 유튜브 채널에 공개된 영상에는 정웅인과 세윤 양이 함께 등장해 관심을 모은 바 있다.

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당시 딸과 함께 연극 관람에 나선 정웅인은 "(세윤이도) 이제 연기 해야 한다"고 말했다. 이에 정재은이 "연극 전공했냐"고 묻자 세윤 양은 "준비 중"이라고 답하며 배우를 꿈꾸고 있다는 사실을 알렸다.

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한편 2007년생인 세윤 양은 어린 시절 아빠 정웅인과 함께 MBC '아빠! 어디가?'에 출연해 많은 사랑을 받았다.