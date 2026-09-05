"Ace Is Back" 이대은, 위기에도 흔들리지 않는 편안함 (불꽃야구2)

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[스포츠조선 이지현 기자] 불꽃 파이터즈가 탄탄한 저력을 앞세워 시즌 10승을 정조준한다.

오는 7일(월) 오후 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 '불꽃야구2' 17화에서 불꽃 파이터즈는 동국대를 상대로 빈틈없는 수비와 뜨거운 화력을 자랑한다.

파이터즈의 공식 '야구 천재' 정성훈은 공수를 종횡무진하며 맹활약을 펼친다. 유난히 3루 쪽으로 향하는 타구가 많은 이날, 그는 날렵한 몸놀림과 안정적인 수비로 이대은의 뒤를 든든히 지킨다. 좋은 수비가 좋은 공격으로 이어진다는 정석처럼 정성훈의 존재감은 타석에서도 빛을 발한다. 그는 상대를 흔드는 특유의 모션으로 영리하게 분위기를 이끌어가며 더그아웃의 감탄을 자아낸다. '야구는 잘하는 사람이 잘한다'는 야구계 격언을 십분 증명하는 그의 플레이에 관심이 쏠린다.

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한편 '부동의 4번 타자' 이대호와 '강타자' 박재욱 사이에는 신선한 라이벌 기류가 형성된다. 여유롭게 타석에 등장한 이대호는 부드러운 스윙으로 '계산이 서는 타자'의 모습을 완벽하게 보여준다. 다음으로 등장한 박재욱 역시 자신감 넘치는 풀스윙으로 파이터즈의 환호를 부른다. 활활 타오르는 타격감으로 당당히 클린업 트리오의 한 자리를 차지한 그가 이대호와의 은근한 경쟁에서 어떤 퍼포먼스를 보여줄지 본방송이 기다려진다.

그런가 하면 선발투수 이대은은 강력한 동국대 타선과 계속해서 승부를 이어간다. 앞선 4회까지 무실점 행진을 달리던 그는 노림수를 품고 등장한 상대 타선에 뜻밖의 위기를 맞는다. 자칫하면 분위기가 넘어갈 수 있는 상황에서 이대은은 '도른자 눈빛'을 장착하고 독기 어린 승부를 펼쳐 나간다. 모두의 간절함이 모인 그라운드, 돌아온 에이스 이대은이 보여줄 인상적인 투구는 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

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시즌 10승을 위한 불꽃 파이터즈의 여정은 오는 7일(월) 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com