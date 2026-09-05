김혜은, 子 유승호와 비틀린 모자 케미…첫 등장부터 독보적 아우라 (재벌X형사2)

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김혜은이 냉정한 통제력으로 첫 등장부터 시선을 사로잡았다.

지난 8월 29일(토) 방송된 SBS 금토드라마 '재벌X형사2'(극본 김바다/ 연출 김재홍) 8회 에서 김혜은은 UBS미디어그룹 회장이자 유성원(유승호 분)의 모친 정태선 역으로 분해 아들을 향한 냉혹한 압박부터 찰나의 균열까지 치밀하게 담아내며 극의 중심을 묵직하게 잡았다.

김혜은은 정태선의 차가운 면모를 압도적인 존재감으로 단숨에 각인시켰다. 정태선은 4년 만에 재회한 아들 유성원(유승호 분)에게 인사도 없이 "언제 나갈 거야"라며 단도직입적으로 물었다. 그녀는 다음 전시가 잡혔다는 아들의 대답에도 아랑곳하지 않은 채 전시 취소를 종용했다. 정태선은 아들의 계속되는 비아냥 속에서도 흔들림 없는 냉정함으로 범접할 수 없는 아우라를 발산했다.

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그러나 정태선의 철벽같은 태도는 "영국에 다시 못 들어간다"는 유성원의 한마디로 균열이 생겼다. 아들이 영국에서 사고를 치고 돌아왔음을 직감한 그녀는 소름 끼치는 공포를 억누르며, 처음으로 유성원을 똑바로 마주 보았다. 특히 아들의 도발에 싸늘한 웃음을 던지고 돌아서는 정태선의 모습은, 최소한의 온기조차 없는 두 사람의 비틀린 관계를 보여주며 몰입도를 높였다.

정태선은 황씨에게 아들이 문제를 일으키지 않게 감시할 것을 지시하며 유성원을 통제하려 했다. 그녀는 "황씨 똑바로 해"라는 나지막한 한마디로 위압감을 한층 더했다. 김혜은은 정태선 특유의 서늘한 카리스마를 밀도 높게 그려냈다.

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이처럼 김혜은은 모성애조차 메마른 냉혹함으로 극의 긴장감을 쥐락펴락하며, 독보적인 흡인력으로 강렬한 첫인상을 남겼다. 유승호와 팽팽하게 대립하며 냉랭한 모자 관계의 깊은 골을 드러낸 가운데, 앞으로 펼쳐질 전개 속에서 김혜은이 보여줄 활약에 기대가 모인다.

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한편 김혜은이 특별 출연하는 '재벌X형사2'는 금, 토 밤 9시 50분 SBS에서 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com