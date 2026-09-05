박소담, 갑상샘암 수술 후 달라진 몸.."온도조절판 고장나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박소담이 갑상샘암 수술 후 달라진 몸 상태를 공개했다.

4일 유튜브 채널 '하이슬기'에는 배우 박소담이 게스트로 출연해 자신의 일상과 건강 관리에 대해 이야기했다.

이날 박소담은 건강한 체력과 컨디션을 유지하는 자신만의 루틴이 있느냐는 질문에 "일단 할 수 있으면 오전에 요가나 필라테스는 꼭 해보려고 한다"고 답했다.

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이어 "아침저녁으로 폼롤러를 최소 15분 이상은 한다. 그걸 하면서 욕조에 물을 받는다. 반신욕을 매일 하려고 한다"며 "그렇게 해야 나도 내 몸이 깨워진다. 아침에 못 하면 저녁에라도 꼭 한다"고 밝혔다.

특히 갑상샘암으로 수술받았던 박소담은 이후 겪고 있는 몸의 변화에 대해서도 털어놨다. 그는 "갑상선이 온도 기능 조절판이 고장 났다고 생각하면 편하다고 하더라. 추웠다가 갑자기 더웠다가 왔다 갔다 한다"고 말했다.

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그러면서 "요즘 날이 더워서 에어컨을 쐬면 몸에 냉기가 쌓이는데 냉기를 반신욕으로 빼주면 잠도 잘 온다"며 꾸준히 반신욕을 하는 이유를 설명했다.

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앞서 박소담은 2021년 갑상샘 유두암 진단을 받고 수술받은 뒤 치료와 회복에 전념하기 위해 한동안 활동을 중단했다. 건강을 회복한 뒤 본격적으로 활동을 재개한 그는 최근 여러 방송을 통해 당시 투병 과정과 회복기를 솔직하게 전하고 있다.

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박소담은 앞선 방송에서 "갑상선에 혹이 12~13개가 있다고 (검사 결과가) 나왔다. 자꾸 목이 부었고, 몸무게는 점점 내려가는데 카메라에 나오는 얼굴은 부푸는 것처럼 느껴졌다"고 회상했다.

이어 "큰 혹이 가장 고음 신경에 붙어 있었는데 고음 신경을 잃으면 다양한 소리를 낼 수 없으니까 수술을 빨리 해야 될 것 같다고 해서 바로 수술대에 누웠다"고 당시 긴박했던 상황을 전했다.

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그는 수술 후 회복 과정에 대해 "사람이 늘 움직이다가 한 달 정도 잘 못 움직이고 누워있었다고 근육이 많이 경직됐다. 필라테스를 거의 매일 가서 늘리고 계속해서 훈련하면서 몸을 만들어가는 과정을 가졌던 것 같다"고 털어놨다.

또 "갑상샘암이 수술에 대한 예후도 좋다는 말도 많고 보기에는 정말 괜찮아 보이지만 안 괜찮다"고 솔직한 심경을 밝혔다. 그러면서 "건강을 회복하기 위해 집 근처 석촌호수를 걸으며 많이 울기도 했다"고 전했다.

한편 박소담은 지난달 개봉한 영화 '경주기행'에서 가족의 무모한 복수 계획에 동참하면서도 냉철한 이성으로 상황을 판단하는 법대 출신 둘째 딸 영주 역을 맡아 관객들과 만나고 있다.