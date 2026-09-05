'돌싱3' 한정민♥유다연, 오늘(5일) 결혼+돌잔치 동시 진행…유민상 사회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] MBN '돌싱글즈3' 출신 한정민과 레이싱모델 겸 방송인 유다연이 정식으로 웨딩마치를 울린다.

이미 혼인신고를 마치고 딸까지 품에 안은 두 사람은 결혼식과 딸의 돌잔치를 한날에 치르며 겹경사를 맞았다.

유다연과 한정민은 5일 가족과 친지, 가까운 지인들이 참석한 가운데 결혼식을 올린다.

Advertisement

이날 예식은 1·2부로 나눠 진행된다. 1부 사회는 개그맨 유민상이 맡으며, 2부에서는 유튜브 채널 '낄낄상회'의 장윤석과 임종혁이 마이크를 잡는다. 축가는 V.O.S 김경록이 맡아 두 사람의 새로운 출발을 축하한다.

특히 이날은 두 사람의 결혼식뿐 아니라 딸의 돌잔치까지 함께 진행돼 의미를 더한다. 지난해 9월 8일 태어난 딸은 결혼식 사흘 뒤 첫돌을 맞는다.

Advertisement

결혼식과 돌잔치를 한꺼번에 준비한 데는 하객들을 향한 부부의 배려가 있었다. 유다연은 결혼식과 돌잔치로 지인들을 두 차례 초대하는 것이 부담이 될 수 있다고 생각해 두 행사를 한날 진행하기로 했다고 설명했다.

Advertisement

두 사람은 2024년 한 모임에서 처음 만나 인연을 맺었다. 처음에는 편한 누나·동생 사이였지만 점차 연인으로 발전했고, 그해 말부터 진지한 만남을 이어갔다. 이후 임신이라는 기쁜 소식까지 찾아오면서 부부의 연을 맺게 됐다.

Advertisement

유다연은 지난해 5월 한정민과 혼인신고를 마쳐 법적 부부가 됐다. 같은 해 7월에는 임신 사실과 함께 남편이 '돌싱글즈3'에 출연했던 한정민이라는 사실을 직접 공개해 화제를 모았다. 이후 9월 딸을 품에 안았다.

1987년생인 유다연은 레이싱모델로 이름을 알린 뒤 방송과 유튜브 등으로 활동 영역을 넓혔다. 특히 유튜브 채널 '뉴민상'에서 개그맨 유민상과 호흡을 맞추며 솔직한 입담을 선보여 '레이싱 형수'라는 별명으로도 사랑받았다.

Advertisement

한정민은 2022년 방송된 MBN '돌싱글즈3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 프로그램을 통해 한 차례 이혼의 아픔을 공개했던 그는 유다연을 만나 새로운 가정을 꾸렸고, 혼인신고와 득녀에 이어 이날 결혼식까지 올리며 인생의 새로운 출발을 알리게 됐다.

narusi@sportschosun.com