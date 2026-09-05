"나 이제 술 안 먹어"…이영지, '차쥐뿔' 종영하며 사비 1억 '통 큰 기부'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이영지가 약 4년간 이끌어온 유튜브 예능 '차린건 쥐뿔도 없지만'을 떠나보내며 사비 1억원을 기부했다.

지난 4일 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'(이하 '차쥐뿔')에는 '안녕, 나의 오랜 친구들'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

2022년 첫 촬영부터 지난달 마지막 촬영까지 약 4년간의 여정을 되돌아보는 영상이었다.

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영상에는 풋풋했던 첫 촬영 당시 이영지의 모습부터 그동안 '차쥐뿔'을 찾았던 스타들의 모습이 차례로 담겼다.

아이브 안유진을 비롯해 블랙핑크 리사, 에스파 카리나, 엑소 도경수, 신민아, 박보영, 한소희 등 화려한 게스트들의 출연 장면이 이어지며 지난 시간을 추억하게 했다.

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지난 8월 28일 마지막 촬영을 끝낸 뒤 가진 회식 현장도 공개됐다. 2026년 하반기 금주를 선언한 이영지는 스태프들과 잔을 들고 건배하면서도 술은 마시지 않아 마지막까지 웃음을 안겼다.

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특히 이영지는 '차쥐뿔'의 마지막을 더욱 뜻깊게 장식했다. 수해 피해 이웃들을 위해 희망브리지에 5000만원, 어르신들의 명절 선물 세트 지원을 위해 밥상공동체복지재단에 5000만원을 각각 전달했다.

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기부금은 총 1억원. 제작비나 별도의 후원금이 아닌 이영지가 개인 사비로 마련한 금액이라는 사실도 영상 자막을 통해 알려졌다.

마지막 인사를 전한 이영지는 "지금까지 '차쥐뿔'을 시청해주셔서 정말 감사하다"며 "제가 제일 감사한 부분은 이 프로그램을 하면서 친구가 정말 많이 생겼다는 것"이라고 지난 시간을 돌아봤다.

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이어 "'차쥐뿔'은 끝났지만 영상들은 채널에 계속 남아 있으니까 돌려보시라"며 "안녕! 나 이제 술 안 먹어!"라고 외치며 특유의 유쾌한 방식으로 작별을 고했다.

'차쥐뿔'은 2022년 첫선을 보인 웹예능으로, 이영지가 스타 게스트를 초대해 술과 음식을 나누며 솔직한 이야기를 끌어내는 콘셉트로 인기를 끌었다.

국내 스타뿐 아니라 글로벌 스타들까지 잇달아 출연하며 대표적인 유튜브 토크 예능으로 자리 잡았지만, 약 4년간의 여정을 끝으로 마침표를 찍게 됐다.

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narusi@sportschosun.com