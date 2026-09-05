"고소 한두 번 당하냐"던 MC몽, 이틀 만에 김민종에 사과…"제 잘못"[SC이슈]

김민종(왼쪽), MD몽. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 MC몽이 배우 김민종을 향한 폭로에 대해 결국 고개를 숙였다. 김민종이 명예훼손 혐의로 고소한 지 나흘 만이자, 지난 5월 처음 의혹을 제기한 지 약 넉 달 만이다.

MC몽은 5일 라이브 방송을 통해 김민종에게 공개적으로 사과했다.

이날 MC몽은 김민종과 관련해 오해를 불러일으킨 점을 사과하며, 김민종을 언급한 것 자체가 자신의 잘못이었다는 취지로 말했다. 향후 자신과 관련해 어떤 기사가 나오더라도 받아들이겠다는 뜻도 밝혔다.

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특히 MC몽은 이날 김민종을 직접 만나 대화를 나눴다고 전했다. 김민종이 실제로 도박을 했느냐는 시청자의 질문에는 두 사람이 오해를 잘 풀었다는 취지로 답했고, 이 과정에서 김민종이 자신을 따뜻하게 안아줬다고도 했다. 방송 말미에도 김민종과의 만남을 재차 언급하며 감사의 뜻을 전했다.

앞서 MC몽은 지난 5월 18일 라이브 방송에서 차가원 원헌드레드 회장의 작은아버지인 차 모씨를 중심으로 한 불법 도박 모임이 존재한다고 주장하면서 김민종의 실명을 언급했다. 김민종이 해당 모임의 멤버이며 차씨에게 용돈을 받아썼다는 주장도 했다.

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이에 김민종은 해당 의혹이 사실무근이라며 강하게 부인하고 법적 대응을 예고했다. 김민종은 지난 1일 법률대리인 법무법인 오킴스를 통해 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 종로경찰서에 MC몽에 대한 고소장을 제출했다.

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김민종 측은 당시 MC몽의 주장으로 1988년 데뷔 이후 쌓아온 명예와 신뢰가 훼손됐으며, 구체적으로 협의 중이던 할리우드 차기작 출연과 광고 계약 2건의 논의가 중단되는 등 실질적인 피해가 발생했다고 밝혔다.

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김민종의 고소 직후까지만 해도 MC몽은 강경한 태도를 보였다. MC몽은 지난 3일 다른 BJ들과 진행한 라이브 방송에서 김민종의 고소가 언급되자 "고소 한두 번 당하냐. 별거 아니다"라는 반응을 보였다.

이 같은 반응을 보인 지 이틀 만에 MC몽은 김민종에게 고개를 숙였다. 직접 김민종을 만나 오해를 풀었다고 밝힌 데 이어 자신의 잘못을 인정하며 공개적으로 사과했다. 지난 5월 폭로로 시작된 두 사람의 갈등이 약 넉 달 만에 일단락될지 주목된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com