"확실히 돈 많으니 무겁네"…유재석 VVIP 카드 실물에 곽범 母 '깜짝'

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 유재석이 결제 과정에서 꺼낸 카드가 남다른 존재감으로 눈길을 끌었다.

5일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 유노윤호 등이 전주를 누비는 '쩐의 전쟁 in 전주' 편이 공개됐다.

이날 멤버들은 곽범의 어머니가 운영하는 골프웨어 매장을 찾았다. 부모님에게 선물할 옷을 고르는 동시에 가게 매상을 올려주겠다며 쇼핑에 나선 것.

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가장 마지막으로 결제에 나선 유재석은 자신의 카드를 곽범의 어머니에게 건넸다. 카드를 받아든 곽범의 어머니는 예상보다 묵직한 무게에 놀라움을 감추지 못했다.

그는 "카드가 무겁다. 확실히 돈이 많으니까 카드가 무겁다"며 "다른 멤버들 것은 다 가벼웠다"고 솔직하게 말해 유재석을 당황하게 했다.

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유재석이 "그거 안 하셔도 되는 얘기를 하시냐"고 만류했지만, 곽범의 어머니는 "처음 봤다. 이런 카드"라며 신기해했다.

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이를 지켜보던 주우재는 "대한민국 0.1%가 갖는 카드"라고 설명했고, 곽범의 어머니는 곧바로 아들 곽범에게 "너도 돈 벌어서 이런 거 들고 다녀라"며 유재석의 카드를 직접 만져보라고 건넸다.

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유재석의 카드는 멤버들의 손을 차례로 거쳤다. 멤버들은 일부러 무거운 물건을 드는 듯 과장된 반응을 보였고, 곽범은 "엑스칼리버 같은 거다. 들 수 있는 사람만 들어야 한다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이날 방송에서는 유재석이 사용한 카드의 정확한 상품명이나 발급 조건 등은 공개되지 않았다. 다만 멤버들의 반응과 곽범 어머니의 놀라움이 이어지며 유재석의 카드가 뜻밖의 웃음 포인트가 됐다.

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narusi@sportschosun.com