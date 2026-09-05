정준하, 알고보니 이휘재 매니저 출신이었다 "당대 최고 스타"(하와수)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 정준하가 데뷔 전 이휘재 매니저로 활동했다고 고백했다.

5일 유튜브 채널 '하와수'에는 '"이번 생은 포기해" 어딘가 이상한 하와수의 개그특강(w.엄지윤, 이재율, 강현석)'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상에는 박명수와 정준하가 후배 개그맨 엄지윤, 이재율, 강현석을 만나 개그에 대한 특강을 진행하는 모습이 담겼다. 두 사람은 오랜 방송 활동을 통해 쌓은 경험과 자신만의 개그 철학을 바탕으로 후배들에게 다양한 이야기를 들려줬다.

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이날 정준하는 자신의 과거를 돌아보며 연예계에 입문하기까지의 과정부터 털어놨다.

정준하는 "저는 4수생이다. 사실 3수 때 별의별 아르바이트 했다"면서 냉동창고에서 물건을 나르는 일부터 우유 배달까지 다양한 아르바이트를 했다고 밝혔다. 당시 쉽지 않은 생활을 이어가며 여러 일을 경험했다는 것.

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그러던 중 정준하는 이휘재의 매니저로 일하게 됐다. 그는 "그러다가 이휘재 매니저를 하게 됐다. 당대 최고의 이휘재의 매니저였다"라고 당시를 회상했다.

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이휘재의 매니저로 연예계와 인연을 맺은 정준하는 이후 방송인으로 데뷔하며 자신의 길을 걷기 시작했다. 그리고 대표작인 '무한도전'을 만나면서 또 한 번 인생의 중요한 전환점을 맞았다.

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정준하는 자신의 캐릭터를 설명하던 중 '무한도전' 시절을 떠올렸다. 특히 프로그램 안에서 자신이 맡았던 이른바 '탱커' 캐릭터가 만들어지기까지의 과정에 대해 솔직한 이야기를 꺼냈다.

정준하는 "내가 아이큐 제일 높았다. 천재이기 때문에 바보 역할을 한 것"이라고 농담 섞인 자신감을 드러냈다. 하지만 곧 "'무한도전'을 하면서 '아 이건 잘못됐다'라고 생각했다. 처음에는 쌓인다. 너무너무 힘들었다"라고 당시의 속내를 털어놨다.

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이어 "너무 주눅이 들어 뭐라고 얘기하면 못 받아쳤다. 근데 어느 순간 내가 툭 던지니까 옆에서 재밌게 생각해 주더라"라며 자신의 캐릭터가 조금씩 자리를 잡게 된 계기를 설명했다.

특히 정준하는 자신이 억울한 상황에서 무심코 던진 한마디가 오히려 시청자들에게 웃음을 안겼다고 밝혔다. 그는 "억울한데 뭔가 한 마디 툭 던지는 게 되게 사람들에게 와닿은 것"이라고 전했다.

자신을 향한 놀림이나 공격을 받아내는 역할을 하면서도 때때로 예상치 못한 한마디를 던지는 정준하만의 캐릭터가 서서히 완성된 것. 정준하는 "그때부터 슬슬 자리 잡기 시작했다. 그렇게 '하와수'가 되었고, 지금까지 오게 된 거다"라고 말했다.

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이어 "'무한도전'에서 인내의 시간을 갖고 탱커의 삶을 살다 보니 요즘 제13의 전성기를 맞고 있다"라고 덧붙이며 현재의 활약에 대한 소회도 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com