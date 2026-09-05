허양임, 13살된 子 승재에 교육열 활활 "병원 휴게실서 폭풍숙제"

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[스포츠조선 김소희 기자] 젝스키스 고승재의 전처 허양임이 아들 승재 군과 함께한 주말 일상을 공개했다.

허양임은 5일 자신의 계정에 여러 장의 사진을 게재하며 아들과 함께한 일상을 공유했다.

허양임은 "불꽃축제 가기 전 폭풍 숙제 타임. 입은 쭉 나왔지만 열심히 하고 놀아야 더 즐겁다는 걸 알기에~ㅎㅎ 오늘 직원휴게실은 잠시 도서관으로 변신했다"며 "#장소가어디든 #열공 #주말일상 #놀준비완료 #불꽃축제 #신나는주말 #직원휴게실 #오늘도수고했어"라는 해시태그를 덧붙였다.

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공개된 사진에는 허양임이 근무하는 병원의 직원휴게실에서 숙제를 하고 있는 승재 군의 모습이 담겼다. 평소 휴식을 위해 마련된 공간이지만 이날만큼은 책과 문제집을 펼쳐놓은 승재 군으로 인해 잠시 공부방으로 변신한 모습이다.

특히 승재 군 옆에는 엄마 허양임도 함께 자리해 책을 읽고 있어 눈길을 끈다. 숙제를 하는 아들 곁에서 나란히 책을 펼쳐든 허양임의 모습이 담기며, 모자의 다정한 분위기가 고스란히 전해진다.

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불꽃축제를 앞두고 놀고 싶은 마음을 잠시 내려놓고 숙제에 집중하는 승재 군과 그런 아들 곁을 지키며 자신의 시간을 보내는 허양임. 소박하지만 정겨운 모자의 주말 풍경이 훈훈함을 더한다.

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한편 허양임은 이화여자대학교에서 의학 학사, 대학원에서 가정의학 석사와 예방의학 박사 과정을 밟은 수재로 '의학계의 김태희'로 알려져 있다. 젝스키스 출신 고지용과 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았지만, 최근 결혼 11년 만에 이혼했다고 밝혔다. 아들 승재 양육은 허양임이 맡기로 했다.