류승룡 "유해진과 비데공장 알바"…무명 동료→같은 날 '대상 배우'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 류승룡이 유해진과 무명 시절 비데 공장에서 함께 아르바이트를 했던 특별한 인연을 공개했다.

5일 방송된 tvN 예능 프로그램 '놀라운 토요일'에는 류승룡과 김시아가 게스트로 출연했다.

이날 붐은 류승룡의 백상예술대상 방송 부문 대상 수상을 언급하며 축하를 건넸다. 류승룡은 당시 수상에 대해 "최우수상까지는 기대했었다"며 대상까지는 전혀 예상하지 못했다고 털어놨다.

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특히 류승룡에게 이날 수상이 더욱 특별했던 이유가 있었다. 오랜 시간 함께 배우의 꿈을 키웠던 유해진 역시 같은 시상식에서 영화 부문 대상을 거머쥐었기 때문이다.

류승룡은 "같이 고생했던 유해진 배우가 영화 부문 대상을 받았다"며 "해진이랑 고생을 많이 했다"고 과거를 떠올렸다.

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두 사람의 인연은 무명 시절로 거슬러 올라간다. 류승룡과 유해진은 배우로 자리 잡기 전 비데 공장에서 함께 아르바이트를 했으며 포스터 붙이기, 세트장 일 등 각종 아르바이트를 함께하며 생계를 이어갔다.

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무명 시절 함께 비데를 만들고 포스터를 붙이며 배우의 꿈을 놓지 않았던 두 사람이 오랜 시간이 흘러 같은 날 각각 방송과 영화 부문 대상 수상자로 나란히 이름을 올린 것.

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류승룡은 "너무 감회가 새로웠다"며 남다른 감정을 드러냈다.

대상 수상 후 집으로 돌아가서는 뜻밖의 순간에 과거가 떠올랐다고. 류승룡은 "집에 가서 비데를 하는데 평소와 다르게 짜릿하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 "웃음도 나오고 울음도 나오고"라며 비데 공장에서 아르바이트하던 무명 배우에서 대상 배우가 되기까지의 시간을 떠올린 듯 벅찬 심경을 전했다.

비데 공장 아르바이트 동료에서 대한민국을 대표하는 배우로 성장한 류승룡과 유해진. 오랜 무명 시절을 함께 견뎠던 두 사람이 같은 날 나란히 대상 트로피를 품에 안으며 영화 같은 인연을 완성했다.

narusi@sportschosun.com