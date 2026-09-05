무대에선 걸그룹, 끝나니 소주 뚜껑을 눈에…효연·유리 '반전 뒤풀이'

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[스포츠조선 김준석 기자] 소녀시대 효연과 유리가 새 유닛 '효리수'의 데뷔 무대를 마친 뒤 반전 가득한 뒤풀이 현장을 공개했다.

효연은 5일 자신의 SNS에 "효리수 첫 데뷔"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 이날 MBC '쇼! 음악중심' 무대에 오른 소녀시대 새 유닛 효리수 멤버 효연, 유리, 수영의 모습이 담겼다. 세 사람은 화려한 무대 의상을 완벽하게 소화하며 데뷔 19년차에도 변함없는 걸그룹 포스를 뽐냈다.

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그러나 무대가 끝난 뒤 분위기는 180도 달라졌다.

함께 공개된 뒤풀이 사진에서 효연과 유리는 식당에 나란히 앉아 장난기 가득한 모습을 보였다. 특히 두 사람은 소주병 뚜껑으로 보이는 물건을 양쪽 눈 위에 올려놓은 채 카메라를 바라봤다.

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유리는 환하게 미소 지었고 효연은 입술을 내밀고 브이 포즈까지 취했다. 무대 위 카리스마 넘치는 모습은 온데간데없이 친한 친구들과 회식을 즐기는 듯한 털털한 모습이 웃음을 자아냈다.

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테이블 위에는 먹다 남은 음식과 소주병까지 놓여 있어 더욱 현실적인 뒤풀이 분위기를 자아냈다. 2007년 소녀시대로 데뷔해 어느덧 19년차를 맞은 두 사람의 꾸밈없는 모습이 눈길을 끌었다.

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한편 효연, 유리, 수영이 결성한 소녀시대 유닛 효리수는 이날 '쇼! 음악중심'을 통해 데뷔 무대를 가졌다. 세 사람은 데뷔 싱글 타이틀곡 '스키비디'와 수록곡 '로우키 인 러브러브' 무대를 선보이며 새로운 유닛 활동의 시작을 알렸다.

narusi@sportschosun.com