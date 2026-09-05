황재균, 18kg 빼고 확 달라졌는데…신기루 "중년 에로 배우 같아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 전 야구선수 황재균이 은퇴 후 18kg을 감량한 확 달라진 모습으로 등장한 가운데, 신기루가 예상치 못한 한마디를 던져 그를 당황하게 했다.

5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 한석준, 장영란, 신기루, 황재균이 게스트로 출연했다.

이날 네 사람의 등장에 멤버들은 예상하지 못한 조합이라며 놀라워했다. 특히 황재균의 달라진 비주얼에 시선이 집중됐다.

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이상민은 "느낌이 재균이 때문에 혼성 그룹 같다"고 말했고, 이수근 역시 "재균이는 은퇴한 아이돌 같다"며 황재균의 스타일 변신을 언급했다.

이에 황재균은 "노래를 너무 하고 싶어서 머리라도 아이돌처럼 해보고 싶었다"고 설명해 웃음을 자아냈다.

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이날 출연한 네 사람은 서장훈, 강호동과 같은 소속사 식구이기도 했다. 서장훈은 "우리 회사에 식구들이 많으니까 묶어서 한 번 하자고 아이디어를 낸 것은 맞다"면서도 "이렇게 네 명이 나올 줄은 몰랐다"고 털어놨다.

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실제로 당초 예상했던 출연진과는 상당히 달랐던 모양. 신기루는 "일단 장도연, 문세윤이 안 됐다"고 폭로했고, 한석준은 "나는 섭외가 전현무 매니저한테 왔다"고 밝혀 웃음을 더했다.

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황재균 역시 서장훈이 자신을 직접 섭외한 것이 아니라고 확신했다며 "보자마자 나한테 '넌 왜 그래?'라고 했다"고 폭로했다.

서장훈은 "살이 많이 빠져서"라며 황재균의 확 달라진 모습 때문에 놀랐다고 해명했다.

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황재균은 "은퇴하고 살을 많이 뺐다"고 설명했다. 그러자 신기루는 황재균을 바라보다 "뭔가 우리랑 다른 느낌이다"라며 "중년 에로 배우 느낌이 나서 못 보겠다"고 거침없는 한마디를 던졌다.

예상치 못한 평가에 황재균은 당황했고 현장에는 웃음이 터졌다.

실제로 황재균은 은퇴 후 혹독한 체중 관리에 나섰다.

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앞서 MBC '전지적 참견 시점'에 출연해 약 5개월 동안 18kg을 감량했다고 밝힌 바 있다. 당시 체지방률 역시 3.9%까지 낮췄다고 밝혀 화제를 모았다.

프로야구 선수에서 은퇴한 뒤 18kg 감량에 아이돌 스타일 헤어까지 시도한 황재균의 파격적인 이미지 변신이 '아는 형님' 멤버들에게도 제대로 통했다.

narusi@sportschosun.com