황정음, 한강뷰 단독주택서 불꽃축제 직관..♥두 아들 사진 요청엔 "인스타 올릴 영상만 찍고"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 황정음이 두 아들과 함께 서울 도심을 수놓은 불꽃축제를 감상하며 특별한 주말을 보냈다.

황정음은 5일 자신의 계정을 통해 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 황정음이 두 아들과 함께 옥상에 올라 '한화와 함께하는 서울 세계 불꽃축제 2026'을 감상하는 모습이 담겼다. 탁 트인 하늘 위로 화려한 불꽃이 연이어 터지자 황정음은 "우와 예쁘다"라며 감탄했다.

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어린 두 아들 역시 불꽃놀이만큼이나 엄마와의 시간을 즐기는 모습이었다. 한 아들은 "엄마 나 사진 찍을래"라며 황정음에게 사진을 찍어달라고 요청했다.

하지만 황정음은 아이의 부탁에도 잠시 영상을 촬영하는 데 집중했다. 황정음이 "엄마 잠깐 이거(영상) 좀 할게"라고 하자 아들은 "아 한 번만!"이라며 다시 한번 사진을 찍어달라고 졸랐다.

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이에 황정음은 "사람들에게 인스타 보여줘야 하지 않겠냐"라고 설명해 웃음을 자아냈다. 불꽃축제를 만끽하는 와중에도 SNS에 올릴 영상을 놓치지 않으려는 엄마와, 엄마의 카메라에 자신의 모습을 담고 싶어 하는 아이들의 모습이 현실적인 가족 풍경을 보여줬다.

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이날 서울 여의도 한강공원 일대에서는 '한화와 함께하는 서울 세계 불꽃축제 2026'이 개최됐다. 황정음은 단독주택 옥상에서 두 아들과 함께 불꽃축제를 감상하며 남다른 '명당 뷰'를 즐긴 것으로 보인다.

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한편 황정음은 2016년 프로골퍼 겸 사업가 이영돈과 결혼, 이듬해 첫째 아들을 출산했지만 2020년 이혼조정신청서를 제출했다. 이후 재결합해 2022년 둘째 아들을 출산했지만 끝내 이혼했다.