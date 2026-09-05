서장훈, 신기루 '인형 망언'에 극대노 퇴장…"개똥 같은 소리 하지마"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 신기루가 서장훈이 자신을 '인형처럼 생각한다'고 주장했다가 거센 반발을 샀다.

5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 같은 소속사에 몸담고 있는 한석준, 장영란, 신기루, 황재균이 게스트로 출연했다.

이날 신기루는 서장훈과의 남다른 친분을 자랑했다. 그는 "유일하게 서장훈에게 장난칠 수 있는 사람이 나다"라며 "이게 맞는 말인지 모르겠는데 장훈이는 나를 인형처럼 생각하는 것 같다"고 주장했다.

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신기루의 폭탄 발언에 서장훈은 말없이 자리에서 일어나 교실 밖으로 향했다.

신기루가 붙잡으려 하자 서장훈은 "나 잡을 생각도 하지 마라"고 엄포를 놨다. 급기야 교실 밖에서도 신기루를 향해 "개똥 같은 소리 하지 마라"고 외치며 강하게 부인해 웃음을 자아냈다.

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하지만 서장훈이 과거 신기루에게 남다른 조언을 했다는 증언도 등장했다.

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황재균은 과거 서장훈이 자신이 출연하는 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에서 신기루에게 "너는 뭘 해도 애매하니까 살을 찌워서 돼지로 가는 게 어떠냐"고 조언했던 일화를 꺼냈다.

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이를 들은 강호동은 "아예 신기루에게 빠져 있을 때였나 보다"라고 서장훈을 놀렸다.

신기루 역시 기회를 놓치지 않았다. 그는 "완전 루바라기네"라며 서장훈의 '신기루 사랑'을 재차 주장했고, 서장훈은 졸지에 신기루를 유독 챙기는 '루바라기'로 몰려 웃음을 더했다.

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평소 티격태격하는 모습으로 웃음을 만들어온 두 사람은 이날도 신기루의 거침없는 주장과 이를 필사적으로 부인하는 서장훈의 극과 극 반응으로 남다른 케미를 보여줬다.

narusi@sportschosun.com