MC몽, 김민종에 전격 사과 "형님이 안아주셨다"…'180도 태세 전환'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 프로듀서 MC몽(본명 신동현)이 배우 김민종을 향해 공개적으로 사과했다.

불과 이틀 전 김민종의 고소를 두고 "별거 아니다"라는 반응을 보였던 것과는 180도 달라진 모습이다.

MC몽은 5일 자신의 SNS 라이브 방송을 통해 "김민종을 언급했던 것 자체가 제 잘못이었다"며 과거 자신이 제기했던 의혹에 대해 사과했다.

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특히 MC몽은 김민종과 직접 만나 대화를 나눈 사실을 공개하며 두 사람 사이의 오해가 풀렸다고 밝혔다.

MC몽은 "민종이 형님이 저를 따뜻하게 안아주셨다"며 "앞으로 이와 관련해 어떤 기사가 나든 저는 다 받아들일 자신이 있다"고 말했다.

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이어 "이제는 라이브 공간에서 누구를 욕하거나 말하는 일은 없을 것"이라며 향후 언행에도 주의하겠다는 뜻을 밝혔다.

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두 사람의 갈등은 지난 5월 시작됐다. MC몽은 5월 18일 라이브 방송을 진행하던 중 김민종이 불법 도박과 금품 수수, 증인 매수 등에 관여했다는 취지의 주장을 펼쳤다.

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이에 김민종은 "현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다"며 즉각 의혹을 부인했다.

결국 김민종은 지난 2일 서울 종로경찰서에 MC몽을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 고소했다.

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김민종 측은 MC몽의 주장이 언론과 온라인을 통해 확산되면서 1988년 데뷔 이후 약 38년간 쌓아온 명예와 신뢰가 심각하게 훼손됐다고 주장했다.

이 여파로 구체적으로 협의 중이던 할리우드 차기작 출연과 광고 계약 2편의 논의가 중단되는 등 실질적인 피해까지 발생했다고 밝혔다.

법률대리인 법무법인 오킴스 역시 민사상 손해배상 청구를 포함한 추가적인 법적 조치를 예고했다.

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당시만 해도 MC몽의 반응은 강경했다. 김민종의 고소 사실이 알려진 다음 날인 3일 라이브 방송에서 "고소 한두 번 당하냐. 별거 아니다"라고 말한 것.

하지만 이틀 만에 분위기는 완전히 달라졌다. MC몽은 김민종과 직접 만난 뒤 "언급했던 것 자체가 제 잘못"이라며 공개 사과했고, 김민종이 자신을 따뜻하게 안아줬다는 사실까지 전하며 관계 회복을 알렸다.

불법 도박 등을 둘러싼 의혹 제기에서 시작해 명예훼손 고소까지 치달았던 두 사람이 직접 만나 오해를 푼 가운데, MC몽의 사과 이후 김민종 측이 고소를 유지할지 여부에도 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com