'전자발찌 푼' 고영욱, 모자+마스크로 얼굴 가리고 산책→거울 셀카 "평범한 하루"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 오랜만에 자신의 일상을 공개했다.

고영욱은 4일 자신의 SNS 계정을 통해 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

그는 "평범한 하루하루의 의무에 충실한 것이야말로 가장 고상한 정신생활일지도 모른다", "수고했어요 오늘 이 하루도"라는 글을 함께 남겼다.

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공개된 사진 속 고영욱은 자전거를 타고 외출한 모습이다. 마트에 들러 직접 장을 본 뒤 집으로 돌아와 하루를 마무리하는 모습까지 담겼다. 집에서는 맥주와 연어회를 곁들이며 소소한 저녁 시간을 보내는 모습이 눈길을 끈다.

다음 날인 5일에도 일상을 이어갔다. 고영욱은 마스크와 모자를 착용해 얼굴을 가린 채 산책에 나섰다. 산이 바라보이는 한적한 풍경을 배경으로 거울 셀카를 남기며 자신의 하루를 기록했다.

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화려한 외출이나 특별한 일정 대신 자전거를 타고 장을 보고, 집에서 식사를 즐긴 뒤 산책을 하는 평범한 일상을 연이어 공개한 것. 오랜만에 전해진 근황에 관심이 모이고 있다.

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한편 고영욱은 과거 미성년자를 대상으로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 재판에 넘겨져 징역 2년 6개월과 전자장치 부착 3년을 선고받았다. 이후 형기를 마치고 출소했으며, 현재 SNS를 통해 자신의 근황을 알리고 있다.