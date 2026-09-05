"엄마 무서워" 장영란, 자녀들 한마디에 성형 포기…"부은 얼굴·실밥 다 봐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장영란이 자녀들의 만류로 더 이상 성형수술을 하지 않겠다고 선언했다.

5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 한석준, 장영란, 신기루, 황재균이 게스트로 출연했다.

이날 장영란은 평소 'A급 엄마'를 자처하고 있지만 정작 자녀들이 자신에게 가진 불만이 있다며 "아이들이 성형을 좀 그만하라고 한다"고 털어놨다.

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장영란은 그동안 받은 성형수술에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 그는 "쌍꺼풀 수술 3회, 눈 밑 거상술 1회를 하고 아무것도 안 했다"며 생각보다 많은 성형수술을 받은 것은 아니라고 강조했다.

문제는 수술 후 회복 과정을 자녀들이 고스란히 지켜봤다는 것.

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장영란은 "아이들이 내가 부어 있는 모습과 실밥을 다 봤다"며 자녀들이 "엄마 무서워. 눈썹이랑 눈이 나중에 붙을 것 같아"라는 반응을 보였다고 전했다.

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결국 아이들의 한마디가 장영란의 마음을 움직였다. 그는 "그래서 성형은 아이들을 위해 금지"라며 앞으로 추가적인 성형수술을 하지 않겠다고 선언했다.

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장영란이 여러 차례 눈 수술을 받게 된 데는 오랜 콤플렉스가 있었다. 그는 학창 시절 눈이 작아 '단춧구멍', '새우공주' 등의 별명으로 불렸다고 회상했다.

장영란은 "학창 시절에 눈이 너무 작아서 콤플렉스였다"며 작은 눈에 대한 고민 때문에 성형수술을 시작하게 됐다고 설명했다.

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과거 불거졌던 '눈 수술 6번설'에 대해서도 직접 해명했다. 첫 번째 쌍꺼풀 수술은 안과에서 받았고 이후 모양이 고르지 않아 재수술을 했으며, 이 과정에서 앞트임과 뒤트임 등을 받았다고 설명했다.

장영란은 눈 밑 거상술까지 포함해 "이번이 네 번째다. 절대로 오해하지 말아 달라. 4번으로 정정해 달라"며 "눈밖에 안 했다"고 강조했다.

학창 시절부터 이어진 외모 콤플렉스로 여러 차례 수술대에 올랐던 장영란은 이제 자녀들의 솔직한 반응을 계기로 '성형 금지'를 선언해 눈길을 끌었다.

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narusi@sportschosun.com