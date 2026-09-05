효연, 50평 숙소서 홀로 '무료' 생활 "주 3회 가사도우미까지, 21년째 사는 중"(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소녀시대 효연이 21년째 숙소 생활을 이어가고 있는 근황을 공개했다.

5일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 효연이 9년 차 매니저와 함께 출연해 일상을 공개했다.

이날 효연은 "21년째 숙소 생활 중"이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 효연이 현재 살고 있는 숙소는 약 50평 규모로, 5년째 같은 곳에서 생활하고 있다고.

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소녀시대 멤버들은 모두 독립했지만 효연은 여전히 숙소를 지키고 있었다. 혼자 생활하는 숙소 곳곳에는 오래된 TV와 청소기 등 세월의 흔적이 느껴지는 물건들이 눈에 띄었다.

효연은 오래된 물건을 계속 사용하는 이유에 대해 "고장 나지 않는 이상 계속 쓴다. 그 친구들이 배신하지 않는 이상 오래 쓴다"라고 말하며 털털한 성격을 드러냈다.

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숙소 생활을 고집하는 이유도 있었다. 효연은 21년째 숙소 생활을 하면서 집값과 공과금 부담이 없는 점을 장점으로 꼽았다. 여기에 21년째 함께하고 있는 가사도우미도 있다고 밝혔다.

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이른바 '숙소 이모님'은 주 3일 숙소를 찾아와 청소와 살림을 도와주고 있었다. 혼자 살고 있지만 살림에 대한 부담까지 크게 덜고 있는 셈이다.

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이에 홍현희가 "회사에서 독립하라는 압박은 없냐"라고 묻자 효연은 "제가 회사에 고마운 티를 많이 낸다. 하라고 하는 것도 거의 다 한다. 나가라고 할까 봐.."라고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 효연은 누구보다 중요한 소식을 전했다. "올해가 재계약 기간인데 저는 했다"면서 "숙소에서 계속 살 수 있다. 제겐 경사"라고 환하게 웃은 것.

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21년 동안 소녀시대 멤버들과 함께했던 숙소에서 이제는 혼자 생활하고 있지만, 효연에게는 여전히 포기할 수 없는 공간인 셈이다. 집값과 공과금은 물론 살림 부담까지 덜 수 있는 데다, 재계약까지 성사되면서 효연은 당분간 '숙소 생활'을 이어갈 수 있게 됐다.