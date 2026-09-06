효연, '티파니♥' 변요한과 호칭 정리 안했다.."뭐라고 불러야 하지?"(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 소녀시대 효연이 티파니 영과 배우 변요한의 연애 비하인드에 궁금증을 드러냈다.

5일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 효연이 9년 차 매니저와 함께 출연해 일상을 공개했다.

이날 효연은 매니저와 식사를 하던 중 "내일 티파니 형부 만나러 간다. 근데 호칭을 뭐라고 불러야 할지 모르겠다"라며 조심스러운 모습을 보였다. 티파니의 남편인 변요한을 직접 만나게 된 상황을 앞두고 어떤 호칭으로 불러야 할지 고민한 것.

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이를 들은 전현무는 티파니가 앞서 방송에 출연해 밝힌 이야기를 꺼냈다. 전현무는 "티파니가 전에 나와서 '연애를 제일 늦게 알린 멤버가 효연'이라고 하더라"라고 말했다.

이에 효연은 "방송 보고 알았다. 약간 섭섭했다. 왜 내가 마지막이지?"라고 서운함을 드러내면서도 "연애하는 거 눈치도 못 챘었다"라고 털어놨다.

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이후 티파니와 변요한의 열애 사실을 알게 된 효연은 두 사람의 첫인상에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 그는 "너무 놀랐지만 비주얼로 생각했을 때 너무 잘 어울리더라"라며 두 사람의 비주얼 케미를 인정했다.

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그러면서도 여전히 풀리지 않은 궁금증이 있었다. 효연은 "연애 스토리를 아직도 모른다. 둘 다 유명한 배우, 가수인데 어떻게 데이트했는지 궁금하다"라고 말했다.

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서로의 존재 자체가 대중에게 잘 알려진 톱스타인 만큼, 두 사람이 주변의 시선을 피해 어떻게 연애를 이어왔는지 궁금하다는 것.

이를 들은 정은지는 에이핑크 멤버 라도와 보미의 결혼 당시 이야기를 꺼내며 그룹 내 연애·결혼 소식을 접하는 방식의 차이를 전했다. 정은지는 "저희는 다 알고 있었다. 영상 통화도 많이 했다. 익숙하다. 결혼 전이나 후나"라고 말해 웃음을 안겼다.