홍석천 "내 재산 좀 있는 거 알지?"…누나 자녀 2명 입양한 이유

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 홍석천이 누나의 두 자녀를 입양해 법적인 아버지가 된 사연과 그동안 말하지 못했던 속내를 털어놨다.

5일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 홍석천, 백일섭, 남보라 등이 출연해 가족에 얽힌 이야기를 나눴다.

이날 홍석천은 누나의 자녀였던 조카들을 자신의 자녀로 입양하게 된 과정을 공개했다.

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누나가 이혼한 뒤 새로운 인생을 시작할 수 있도록 자신이 두 조카를 책임지겠다고 결심했다는 홍석천. 하지만 당시 조카들이 어린 나이였던 만큼 입양의 의미를 이해시키는 것부터 쉽지 않았다.

홍석천은 아이들을 설득했던 당시를 떠올리며 "삼촌이 언제 어느 때 갑자기 죽을 수도 있어. 그런데 삼촌이 재산이 좀 있는 거 알지? 그래서 이런 걸 하는 거야"라고 말했다고 밝혔다.

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이어 "자, 10분 줄 테니까 엄마랑 이야기하고 와라"고 했다고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 자칫 무거울 수 있는 입양 이야기를 어린 조카들의 눈높이에 맞춰 현실적으로 설명했던 것.

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그렇게 조카들의 삼촌에서 법적인 아버지가 된 홍석천은 아이들을 키우면서 남모를 고민도 많았다고 털어놨다.

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특히 홍석천은 자녀들의 학교 행사에는 일부러 참석하지 않았다고 밝혔다. 자신의 성 정체성을 공개한 유명인이라는 이유로 아이들이 학교에서 불필요한 관심이나 시선을 받을까 걱정했기 때문이다.

홍석천은 자신 때문에 아이들이 상처받는 일이 생기지 않도록 조심스럽게 자녀들을 키웠다며 그동안의 마음을 전했다.

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홍석천은 과거에도 방송을 통해 누나의 두 자녀를 입양한 사실을 공개해왔다. '삼촌'에서 법적인 '아빠'가 된 뒤에도 아이들이 자신 때문에 불편한 시선을 받지 않을까 한발 물러서 있었다는 그의 고백이 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com