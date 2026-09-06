황재균, 이혼 후 첫 '재혼' 질문에 당황…이수근 "다시 할 생각 있냐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 프로야구 선수 출신 황재균이 예능인으로 새로운 도전에 나선 가운데, 갑작스럽게 등장한 '재혼' 질문에 진땀을 흘렸다.

5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 같은 소속사 식구인 한석준, 장영란, 신기루, 황재균이 게스트로 출연했다.

지난해 현역에서 은퇴한 황재균은 이날 본격적인 예능 활동에 대한 욕심을 드러냈다. '아는 형님' 멤버들은 "재균이가 예능 욕심이 많다"며 제2의 강호동, 서장훈을 꿈꾸고 있다고 소개했다.

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이에 강호동은 "제2의 우리가 아니라 제1의 황재균이 돼야 한다"고 조언했다. 그러자 이수근은 "엄두도 내지 말라는 이야기"라고 강호동의 속내를 대신 해석해 웃음을 자아냈다.

강호동이 "체육인은 챔피언이 돼야 하는 것"이라고 덧붙이자 황재균은 "방금 되게 선 긋는 느낌이었다"고 받아치며 예능감을 뽐냈다.

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과거 서장훈에게 받은 파격적인 조언도 공개했다. 황재균은 '무엇이든 물어보살' 출연 당시 서장훈이 "뭘 해도 애매하니 살을 찌워서 돼지 이미지로 가는 게 어떠냐"고 조언했다고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

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그러던 중 이수근이 갑작스럽게 황재균의 개인사를 파고들었다.

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이수근은 황재균을 향해 "혹시 재균이, 다시 재혼할 생각은 없냐"고 물었다. 예상하지 못한 질문에 황재균은 당황하는 모습을 보였다.

이수근은 여기서 그치지 않고 재혼 경험이 있는 한석준과 이상민을 가리키며 "얘네가 조언을 해줄 수도 있다"고 덧붙여 웃음을 더했다.

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이후 장영란의 결혼 이야기가 나오면서 황재균에게 또 한 번 불똥이 튀었다. 장영란이 재혼한 것으로 오해받자 황재균이 "결혼은 한 번이다"라고 정정했고, 이를 들은 강호동은 황재균에게 "재균이 네가 너무 나서지 마라"고 제지했다.

자연스럽게 황재균의 이혼을 떠올리게 만드는 강호동의 한마디에 황재균은 또다시 당황했고, 현장은 웃음으로 뒤덮였다.

한편 황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2024년 이혼했다. 이후 야구선수로 활동을 이어온 그는 지난해 12월 현역 은퇴를 선언했으며, 최근 다양한 방송에 출연하며 예능인으로서 새로운 행보를 시작하고 있다.

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narusi@sportschosun.com