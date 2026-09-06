윤은혜, 화장실서 김신영 방귀 듣고 "아아악" 비명…결국 "죄송합니다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김신영이 과거 화장실에서 배우 윤은혜와 마주쳤던 민망한 에피소드를 공개했다.

5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 한석준, 장영란, 신기루, 황재균이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서는 신기루의 방귀와 관련된 에피소드가 연이어 공개되면서 자연스럽게 출연진의 '방귀 토크'가 시작됐다.

Advertisement

신기루는 과거 이용진과 지방 촬영을 갔을 당시 옆방까지 들릴 정도로 큰 방귀를 뀌어 이용진이 "누나 무슨 일이야"라며 뛰어왔던 일화를 공개했다.

서장훈 역시 "내 앞에 신기루가 있었는데 방귀를 뀌더라"며 "내 앞에서 방귀를 뀐 1호 여자 연예인"이라고 폭로해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이를 듣던 김신영도 자신의 과거 경험담을 꺼냈다. 그런데 상대가 뜻밖에도 윤은혜였다.

Advertisement

김신영은 "예전에 '웃찾사'를 할 때였다"며 "화장실 칸에서 방귀를 뀌었는데 옆 칸에 윤은혜가 있었다"고 회상했다.

Advertisement

문제는 김신영의 방귀를 들은 윤은혜의 반응이었다.

김신영은 "윤은혜가 '아아악'하고 소리를 질렀다"고 털어놔 출연진을 폭소하게 했다.

Advertisement

뜻밖의 비명에 당황한 김신영은 결국 옆 칸을 향해 "죄송합니다"라고 사과했다고 덧붙였다.

SBS '웃찾사'에서 활동하던 시절 벌어진 일을 오랜 시간이 흐른 뒤 공개한 김신영. 예상치 못한 장소에서 윤은혜와 만들어진 민망한 추억이 '아는 형님'을 통해 공개되면서 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com