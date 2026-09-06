'이은형♥' 강재준, 2살子 '아빠 거부'에 수염까지 밀었는데..결과는 "엄마~" 뿌엥

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 강재준이 2년 만에 수염을 밀고 아들 현조 군의 마음을 돌려보려 했지만, 예상치 못한 '아빠 거부'에 웃픈 결말을 맞았다.

이은형은 5일 자신의 SNS에 "아빠가 얼마나 헛물 켰는지 감도 안 옴"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 얼굴을 감싸 쥔 채 깊은 고민에 빠진 강재준의 모습이 담겼다. 이유는 현재 만 2세인 아들 현조 군의 이른바 '아빠 거부'. 평소 아들에게 사랑받고 싶은 마음이 큰 강재준은 아들의 거부에 속상한 마음을 감추지 못했다.

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이를 지켜보던 이은형은 강재준에게 한 가지 해결책을 제시했다. 이은형은 "댓글 보니까 수염 때문에 싫어하는 것 같다고 하더라. 애들이 피부가 예민하니까 수염이 따갑지 않냐"며 수염을 밀어보라고 권했다.

이에 강재준은 곧바로 결심했다. 그는 "수염 밀어보겠다. 한 1~2년 만에 미는 것 같다"라고 말한 뒤 실제로 면도에 나섰다.

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잠시 후 콧수염과 턱수염을 말끔하게 정리한 강재준은 한껏 기대에 부푼 모습으로 아들 현조 군을 찾아갔다. 그는 현조 군에게 다가가 "아빠랑 잘까?"라고 조심스럽게 물었다. 하지만 현조 군의 반응은 예상과 달랐다. 현조 군은 "엄마~"를 외치며 아빠를 온몸으로 거부했다.

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강재준은 당황한 듯 눈을 동그랗게 뜨고 다시 한번 "현조야 아빠한테 뽀뽀"라고 애정 표현을 유도했다. 하지만 현조 군은 아빠 품에 안기자마자 발버둥을 치며 엄마를 찾았고, 결국 눈물까지 보였다.

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결국 이은형은 상황을 지켜보다 "수염이 아니었다"라고 웃음을 터뜨렸다. 수염을 밀면 아들의 마음을 되돌릴 수 있을 것이라 기대했던 강재준은 "수염 깎으면 된다며!"라고 속상해해 웃음을 자아냈다.

아들의 '아빠 거부'를 해결하기 위해 2년 만에 수염까지 밀었지만, 정작 원인은 수염이 아니었던 것. 강재준의 절실했던 노력이 무색해진 가운데, 부부의 현실적인 육아 에피소드가 웃음을 안겼다.

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한편 강재준과 이은형은 2017년 결혼했으며, 결혼 7년 만인 2024년 8월 첫 아들을 품에 안았다.