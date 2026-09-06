MC몽, 김민종에 고소당한 지 나흘 만에 '반전'…"따뜻하게 안아줘, 오해 풀었다"[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 MC몽과 배우 겸 가수 김민종이 '불법 도박 의혹 폭로'를 둘러싼 갈등 끝에 직접 만나 오해를 풀었다. 김민종이 MC몽을 명예훼손 혐의로 고소한 지 불과 나흘 만이다.

MC몽은 5일 라이브 방송을 통해 김민종을 직접 만나 대화를 나눴다는 사실을 알리며 공개적으로 사과했다.

그는 김민종의 이름을 언급했던 것 자체가 자신의 잘못이었다는 취지로 고개를 숙인 뒤 직접 만나 이야기를 나누며 오해를 풀었다고 밝혔다. 특히 김민종이 자신을 따뜻하게 안아줬다며 두 사람 사이의 갈등이 상당 부분 해소됐음을 전했다.

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앞서 MC몽은 지난 5월 18일 라이브 방송에서 불법 도박 모임이 존재한다는 취지의 주장을 펼치는 과정에서 김민종의 실명을 거론했다. 김민종이 해당 모임에 속해 있었으며 금품을 받아 사용했다는 취지의 주장까지 나오면서 논란이 확산됐다. 이에 김민종 측은 즉각 사실무근이라고 반박했다. 이후 지난 1일 법률대리인을 통해 MC몽을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반상 명예훼손 혐의로 서울 종로경찰서에 고소했다.

김민종 측은 MC몽의 발언이 온라인과 언론을 통해 확산되면서 1988년 데뷔 이후 38년간 쌓아온 명예와 신뢰에 큰 타격을 입었다고 주장했다. 여기에 당시 협의 중이던 할리우드 차기작 출연과 광고 계약 2건의 논의가 중단되는 등 실질적인 피해까지 발생했다며 강경 대응 방침을 밝혔다. 당시 김민종은 근거 없는 주장으로 자신의 명예와 팬들과의 신뢰가 훼손되는 것을 더 이상 지켜볼 수 없다며 법과 원칙에 따라 책임을 묻겠다는 입장까지 내놓았다.

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특히 고소 직후까지만 해도 MC몽의 태도는 강경했다. MC몽은 다른 BJ들과 진행한 라이브 방송에서 김민종의 고소가 언급되자 "고소 한두 번 당하냐. 별거 아니다"라는 취지로 반응했다. 자신이 과거 두 차례 고소를 당했지만 모두 무혐의를 받았다는 말도 덧붙였다.

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그러나 불과 며칠 만에 분위기가 완전히 달라졌다. MC몽이 김민종을 직접 찾아가 대화를 나눴고 이후 공개 방송을 통해 자신의 발언에 대해 사과하면서다. 그는 자신으로 인해 오해가 생긴 점에 대해서도 미안한 마음을 전하며 앞으로 관련 보도가 나오더라도 받아들이겠다는 뜻을 밝혔다.

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폭로에서 고소까지 치달았던 두 사람의 갈등은 직접 대면을 계기로 급격히 봉합되는 모양새다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com