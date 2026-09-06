아옳이, ♥한의사와 200만원대 불꽃 명당서 생일…케이크·샴페인까지 ‘초호화 파티’

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 아옳이가 공개 열애 중인 한의사 김형배와 함께 화려한 불꽃을 바라보며 생일을 자축했다. 불꽃축제 당일 일부 객실 가격이 200만원대까지 치솟은 서울 여의도 5성급 호텔에서 로맨틱한 시간을 보냈다.

아옳이는 5일 자신의 SNS에 "생일 기념 불꽃축제 보면서"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상 속 아옳이는 서울 여의도 콘래드 서울에서 남자친구 김형배와 '서울세계불꽃축제 2026'을 관람하고 있다. 두 사람의 뒤로 한강의 야경과 형형색색의 대형 불꽃이 한눈에 펼쳐져 장관을 이뤘다.

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아옳이는 몸에 밀착되는 민소매 원피스를 입고 긴 머리를 늘어뜨린 채 청순한 미모를 뽐냈다. 김형배는 흰색 반소매 상의를 입고 아옳이 곁에 바짝 붙어 다정한 분위기를 연출했다. 두 사람은 카메라를 향해 환하게 웃거나 눈을 크게 뜨며 불꽃을 감상하는 설렘을 고스란히 드러냈다.

생일상도 눈길을 끌었다. 테이블에는 딸기와 블루베리 등 과일이 풍성하게 올라간 케이크와 샴페인이 준비됐다. 아옳이는 창밖을 가득 채운 붉은색과 초록색 불꽃을 배경으로 두 손을 모은 채 촛불을 불었다. 연인이 준비한 듯한 로맨틱한 생일 풍경이 부러움을 자아냈다.

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두 사람이 불꽃을 감상한 호텔은 한강공원과 가까운 데다 고층에서 불꽃을 내려다볼 수 있어 매년 대표적인 '불꽃 명당'으로 꼽힌다. 올해도 축제 전날과 당일 객실 예약률이 90% 안팎을 기록한 것으로 알려졌다.

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온라인 여행 플랫폼에서는 축제 당일 콘래드 서울 일부 객실의 1박 가격이 200만원을 넘어서기도 했다. 다음 주말보다 약 90% 높은 가격이다.

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특히 아옳이는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 김형배, 친동생 부부와 함께한 여행까지 공개하며 애정을 숨기지 않고 있다. 김형배는 아옳이를 처음 만났을 때보다 갈수록 예뻐진다며 "요즘 좀 저점 매수한 것 같다"고 농담해 화제를 모으기도 했다.

한편 아옳이는 지난 3일 "건강한 인터넷 문화를 위해 주기적으로"라는 글과 함께 악성 댓글 작성자들을 고소한 근황을 전했다. 공개된 자료에는 외모와 이혼을 비하하는 내용부터 저속한 욕설까지 담겨 충격을 안겼다.

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아옳이는 2018년 카레이서 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 올해 1월께 김형배와 교제를 시작했으며 지난 8월 열애 사실을 공식적으로 공개했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com