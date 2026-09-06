환희, ‘전처’ 박화요비와 잘해보라니까…“연락 두절”(살림남)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 환희가 과거 '우리 결혼했어요'에서 가상 부부로 호흡을 맞춘 박화요비와 현재 연락이 잘 닿지 않는다고 밝혔다. 홍석천의 갑작스러운 재결합 권유에는 단호한 한마디로 선을 그었다.

5일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 환희가 어머니와의 합가를 위해 요리 배우기에 나선 모습이 그려졌다.

환희는 홍석천과 요리 유튜버로 활동 중인 박현석 셰프를 만나 솥밥과 수육, 된장찌개 등 다양한 요리에 도전했다. 본격적인 수업에 앞서 홍석천은 환희에게 직접 앞치마를 둘러주며 "여전히 잘생겼다. 넌 나의 보석"이라고 적극적인 애정을 표현했다.

Advertisement

화기애애하던 분위기 속에서 환희의 '과거 결혼 생활'도 갑작스럽게 소환됐다. 홍석천은 환희가 과거 MBC '우리 결혼했어요'에 출연했던 사실을 떠올리며 "너 '우결' 하지 않았느냐. 갔다 온 애네"라고 말했다. 이어 당시 환희의 가상 아내였던 박화요비를 직접 언급했다. 홍석천은 "연락해서 다시 잘해봐라. 화요비와 연락해서 맛있는 음식도 같이 먹어라"고 두 사람의 재회를 권했다. 그러나 환희는 망설임 없이 "연락이 안 된다"고 잘라 말했다. 예상보다 단호한 답변에 홍석천은 "너는 헤어지면 얄짤없느냐"고 되물어 웃음을 자아냈다.

환희와 박화요비는 지난 2008년 '우리 결혼했어요'에서 가상 부부로 만나 '개똥이 커플'이라는 애칭을 얻었다. 티격태격하면서도 현실 부부처럼 자연스러운 호흡을 선보이며 당시 시청자들에게 큰 사랑을 받았다. 약 18년이 흐른 뒤에도 박화요비와의 가상 결혼이 소환됐지만, 환희는 현재 연락조차 원활하지 않다고 밝혀 아쉬움을 남겼다.

Advertisement

한편 1982년생인 환희는 현재 미혼이다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com