송강♥이준영, 위기마다 서로 구했다…“나랑 연습 메이트 하자” (‘포핸즈’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 송강과 이준영이 위기의 순간 서로를 구하며 단순한 연주 파트너를 넘어 진정한 친구로 거듭났다.

지난 5일 방송된 tvN 토일드라마 '포핸즈' 3회에서는 강비오(송강)와 최정요(이준영)가 갈등과 화해를 거쳐 '연습 메이트'로 새로운 관계를 시작하는 과정이 그려졌다.

이날 강비오는 자신의 재능을 인정하지 않는 할아버지 강승운(정진영)에게 실력을 증명하기 위해 노블리스 콘서트에 도전하겠다는 뜻을 밝혔다. 피아노 선생님 도현수(김주헌)와 최정요도 그의 제안을 받아들이면서 세 사람은 본격적인 공연 준비에 돌입했다.

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환상적인 호흡으로 무대에 오를 기회를 잡았지만, 공연 당일 예상치 못한 위기가 닥쳤다. 객석을 가득 채운 관객을 본 최정요에게 무대 공포 증세가 나타난 것. 결국 최정요는 강비오를 홀로 남겨둔 채 무대 밖으로 뛰쳐나갔다.

강비오는 최정요를 포기하지 않았다. 그의 눈을 검은 천으로 가린 뒤 "너는 내가 내는 소리만 들어"라고 말하며 다시 무대로 이끌었다. 관객들에게 정숙을 부탁한 강비오는 최정요와 오직 서로의 연주에만 집중했고, 두 사람은 완벽한 포핸즈를 완성해 뜨거운 박수를 받았다.

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그러나 성공의 기쁨은 오래가지 못했다. 강비오는 어머니 강지혜(윤세아)로부터 라이벌인 최정요를 도왔다는 질책을 받았다. 개인 역량을 보여줄 수 있는 콩쿠르에만 집중하라는 압박도 이어졌다. 반대로 최정요는 강승운의 부름을 받아 그의 앞에서 피아노를 연주하며 강비오가 간절하게 원했던 관심을 받게 됐다.

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어머니의 압박에 흔들린 강비오는 최정요에게 일부러 선을 그었다. 포핸즈를 함께한 것도 도현수의 제자가 되기 위해서였을 뿐이라고 차갑게 말하며 친구를 밀어냈다. 이어 강지혜에게 "엄마를 행복하게 해주려고 피아노를 쳤지만 나는 하나도 행복하지 않다"고 속마음을 터뜨렸지만, 돌아온 것은 콩쿠르에 집중하라는 다그침뿐이었다.

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두 사람의 관계를 되돌린 것은 또 다른 위기였다. 강비오는 최정요가 빚쟁이들에게 붙잡혀 곤경에 처한 모습을 발견하자 망설임 없이 그를 데리고 달아났다. 상처까지 직접 치료해준 강비오는 자신의 유치했던 행동을 사과했다.

마음을 연 최정요는 강비오를 자신의 아지트인 악기 상가 창고로 안내했다. 두 사람은 그곳에서 다시 포핸즈를 연주하며 말 대신 음악으로 서로의 진심을 확인했다.

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최정요와 함께한 연주를 잊지 못한 강비오는 다음 날 그를 찾아가 "나랑 연습 메이트 하자"고 제안했다. 어른들의 기대를 충족시키기 위한 음악이 아닌, 함께 행복하게 연주하는 방법을 찾기로 한 두 사람의 선택이 앞으로의 변화를 예고했다.

'포핸즈' 3회는 전국과 수도권 평균 4.4%, 최고 5.7%를 기록했다. 2049 남녀 시청률을 포함해 케이블·종편 동시간대 1위를 차지했다. '포핸즈' 4회는 6일 오후 9시 10분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com