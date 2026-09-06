손담비 ‘절친 손절설’ 지우기 나섰나…공효진·정려원 글 잇단 게시 중단[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 손담비와 공효진·정려원의 이른바 '손절설'을 다룬 온라인 게시물들이 잇달아 가려지면서 수년 전 논란이 다시 수면 위로 떠올랐다.

최근 네이버 블로그 등에서는 손담비와 공효진·정려원의 관계 변화를 다룬 일부 게시물의 접근이 제한됐다. 해당 게시물에는 '권리침해(명예훼손) 신고가 접수돼 임시 게시 중단됐다'는 취지의 안내가 표시된 것으로 전해졌다. 다만 신고 주체가 누구인지는 공개적으로 확인되지 않았다.

이번 조치가 관심을 끄는 것은 손담비와 공효진·정려원을 둘러싼 관계 이상설이 수년째 이어져 왔기 때문. 세 사람은 과거 SNS를 통해 함께 여행하고 모임을 갖는 모습을 공개했고 2020년 MBC '나 혼자 산다'에도 동반 출연해 각별한 우정을 보여줬다. 당시 손담비는 정려원을 "친구이자 사랑"이라고 표현하기도 했다.

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관계 변화에 대한 추측이 본격적으로 불거진 것은 2022년 5월이었다. 손담비와 이규혁의 결혼식에 평소 절친으로 알려졌던 공효진과 정려원, 소이 등이 참석하지 않은 것으로 알려지면서 '손절설'이 확산했다. 당시 정려원 측은 지방에서 드라마를 촬영하고 있었다고 설명했다.

손담비도 결혼식을 마친 뒤 "너무 말도 안 되는 말이 많아서요. 전혀 사실이 아니니까 오해 없으시길"이라고 직접 선을 그었다. 공효진이 손담비의 결혼 관련 게시물에 '좋아요'를 누른 사실도 알려졌지만 세 사람을 둘러싼 추측은 좀처럼 사라지지 않았다.

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같은 해 미국 뉴욕에서 열린 공효진과 케빈오의 결혼식에 정려원은 참석한 반면 손담비의 참석 소식은 전해지지 않으면서 의혹은 재점화됐다. 이후 과거처럼 세 사람이 함께 있는 모습이 공개되지 않았고, 손담비가 콘텐츠를 통해 가까운 친구들을 언급할 때 공효진과 정려원의 이름이 나오지 않았다는 이유로 관계 단절설이 반복적으로 소환됐다.

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결혼과 출산 이후 새로운 일상을 보내고 있는 손담비에게 수년 전 인간관계에 대한 추측이 반복되는 상황은 부담이 될 수 있으나 온라인 게시물에 대한 차단 조치가 알려지며 잊혀가던 의혹에 다시 관심이 집중되는 역효과도 나타나고 있다.

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한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼, 딸을 품에 안았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com