안보현, 피투성이 시신 옆에서 발견됐다…유승호 살인마 본색 '소름'(재벌X형사)

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[스포츠조선 조민정 기자] 안보현이 피투성이가 된 채 친구의 시신 앞에서 발견되는 충격적인 엔딩이 시청자들을 얼어붙게 했다. 여기에 유승호는 광기 어린 연쇄살인범의 본색을 드러내며 극의 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.

지난 5일 방송된 SBS 금토드라마 '재벌X형사2'에서는 진이수(안보현)와 주혜라(정은채)가 예고생 연쇄 사건의 진실을 파헤치는 동시에 유성원(유승호)을 둘러싼 연쇄 실종 사건에도 한 발 더 다가서는 모습이 그려졌다.

특히 방송 말미에는 진이수가 자신의 집에서 피가 잔뜩 묻은 채 잠에서 깨어난 뒤, 거실 소파에서 숨져 있는 친구 김영환(최동구)의 시신을 발견하는 충격적인 장면이 펼쳐졌다. 현장에 도착한 강력1팀 역시 피범벅이 된 진이수와 시신을 동시에 목격하며 충격에 빠졌다.

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여기에 쿠키 영상까지 반전을 더했다. 환각에 휩싸인 듯한 진이수가 망설임 없이 칼을 들고 김영환을 찌르는 장면이 공개되면서 그가 사건의 피해자인지, 가해자인지를 둘러싼 궁금증을 폭발시켰다.

이날 방송에서는 예고생 사망 사건의 진범도 밝혀졌다.

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진이수는 숨진 백유나가 남긴 다잉 메시지를 다시 분석하던 중, 피해자가 남기려 했던 글자가 '저주'가 아니라 교장 정주희(전혜빈)의 이름이라는 사실을 간파했다. 이후 문세연의 휴대전화에서 확보한 결정적인 영상까지 더해지며 정주희의 범행이 드러났다.

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예술제 무대에서는 정주희의 살해 장면이 담긴 영상이 공개됐고, 도주를 시도하던 그는 무대 위에서 추락한 뒤 결국 체포됐다.

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정주희는 백유나 어머니의 청탁을 받고 예술제 주인공 자리를 대가로 뇌물을 받은 뒤, 이를 폭로하려던 백유나를 살해한 것으로 밝혀졌다. 또 자신의 범행을 목격한 문세연에게는 천식 환자에게 치명적인 접촉성 마약 '루비'를 이용해 죽음에 이르게 한 사실도 드러났다. 진이수는 끝까지 범행을 합리화하는 정주희에게 "이제 사람들은 당신을 한국무용의 전설이 아니라 살인자로 기억할 것"이라고 일침을 날리며 통쾌한 사이다를 선사했다.

한편 또 다른 축에서는 유성원의 정체가 서서히 드러났다. 새로운 모델 송아름에게 접근한 그는 샴페인을 권하며 "넌 어떻게 죽고 싶어?"라는 섬뜩한 질문을 던져 소름을 자아냈다. 진이수는 결정적인 순간 작업실을 찾아 송아름을 구해냈고, 강력1팀은 유성원의 실종 사건 연관성을 본격적으로 추적하기 시작했다.

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유성원의 집착도 충격을 더했다. 그는 어린 시절 정신과에서 진이수를 처음 만났던 기억을 꺼내며 "형은 나랑 비슷한 사람이니까 알아본 거야"라고 말한 데 이어 "엄마가 죽는 순간을 봤냐. 눈에서 영혼이 빠져나가는 걸 봤냐"는 충격적인 질문을 쏟아내 광기 어린 면모를 드러냈다. 이에 맞선 진이수는 한수그룹의 초고고도 무인 드론까지 동원하는 '재벌 플렉스' 수사에 나섰다. 초고화질 드론으로 유성원의 작업실을 감시하는 하이엔드 수사가 펼쳐졌고, 이를 본 주혜라와 정민재는 감탄을 감추지 못했다.

한편 이날 방송은 전국 시청률 7.8%, 수도권 7.6%를 기록했고 최고 시청률은 8.6%까지 치솟았다. 2049 시청률 역시 최고 2.8%를 기록하며 금토극 강자의 저력을 이어갔다. 특히 유승호의 섬뜩한 사이코패스 연기와 안보현의 충격 엔딩이 맞물리며 시청자들의 다음 회를 향한 기대감도 한층 높아졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com