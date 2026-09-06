쿠키 폐업 이어 북클럽까지..'70억 CEO' 김소영, 결국 "헛똑똑이었구나"

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[스포츠조선 김수현기자] 김소영이 약 6년간 운영해 온 '책발전소북클럽' 서비스를 종료한다고 밝힌 가운데, 갑작스러운 소식에 놀란 고객과 팬들을 향해 솔직한 심경을 전했다.

지난 5일 김소영은 자신의 SNS를 통해 "꼬박 하루가 지나니 제가 아주 갑작스러운 발표를 한 거였구나 깨달았다"고 운을 뗐다.

김소영은 "저에게는 지난 몇 년간 출판, 인쇄 시장의 변화를 겪으며 어떻게든 북클럽을 최대한 오래 하고 싶다는, 어찌 보면 계속해서 부침을 겪으며 마음의 준비를 할 수 있었던 시간이 있었던 셈"이라며 "제가 한 번도 이런 문제가 있다, 어려움이 있다 조금도 말한 적이 없었기에 어제 읽으신 분들은 너무나 갑작스러울 수 있었을 것"이라고 말했다.

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이어 "왜 나는 그걸 몰랐을까. 그게 오늘 오후부터 계속 들었던 생각"이라며 자신의 선택을 되돌아봤다.

갑작스러운 소식에 충격을 받은 고객과 팬들을 향해서는 "진작 어떤 일이 얼마나 힘들고 어떤 상황이고 등등 꾸준히 조금씩 힘들다는 얘기를 일상 속에서 계속 흘렸어야 했을까?"라고 털어놨다.

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그러면서 "저는 그런 모습이 책임감 없고 남 탓하는 것처럼 보였고, 징징거리는 듯한 모습이 싫었던 것 같다"며 그동안 어려움을 외부에 드러내지 않았던 이유를 설명했다.

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김소영은 "할 수 있을 때까지는 내색 없이 최선을 다하고 웃으면서 안녕하고 싶었던 것 같다"면서도 "그게 또 충격으로 받아들여질 수 있다는 사실은 몰랐고, 제가 참 헛똑똑이었구나. 이번에 배웠습니다"라고 덧붙였다.

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앞서 김소영은 지난 4일 SNS를 통해 "여러분들께 드릴 말씀이 있습니다. 약 6년간 운영해 온 책발전소북클럽 서비스를 2026년 10월 구독을 마지막으로 종료하게 되었습니다"라고 밝혔다.

이어 "저는 오랫동안 고민해 온 일이지만, 우리 멤버들에게는 갑작스러운 소식일 거라 걱정이 된다"며 솔직한 심경을 전했다.

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최근에는 김소영이 운영하던 쿠키 사업 역시 폐업한 사실이 알려지며 안타까움을 더했다. 당시 김소영은 사업을 정리한 이유에 대해 "많이 팔아도 적자였다"고 밝힌 바 있다.

한편 김소영은 2016년 동료 MBC 아나운서 출신 오상진과 결혼했다. 2019년 딸을 출산했으며, 지난 4월에는 아들을 품에 안았다.

김소영은 2012년 MBC 아나운서로 입사한 뒤 2017년 퇴사했으며, 이후 개인 브랜드를 론칭하고 사업가로 활동하고 있다. 최근에는 한 유명 투자회사로부터 70억 원 규모의 투자를 유치하며 사업가로서도 주목받았다.

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shyun@sportschosun.com