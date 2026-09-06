신성, 끝내 울컥…"아버지 위암 4기, 제 노래가 닿았으면"(불후)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 무대가 끝난 뒤 신성은 한동안 말을 잇지 못했다. 애써 감정을 추스른 그는 "아버지가 두 달 전 위암 4기 판정을 받으셨다"고 고백했고, 객석은 순식간에 숙연해졌다.

5일 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전국 트롯 대축제 특집' 2부에서는 신성이 가수 남궁진과 함께 충청도를 대표하는 팀으로 출연해 깊은 울림을 선사했다.

이날 두 사람은 논산과 예산 출신이라는 공통점을 살려 "스위트 가이즈"라고 자신들을 소개하며 유쾌하게 무대를 시작했다. 신성은 "곧 예산 홍보대사로 임명될 예정"이라며 고향에 대한 애정을 드러낸 뒤 "충청 사람들은 느긋하지만 한 방이 있다. 오늘은 제대로 보여드리겠다"고 각오를 밝혔다.

Advertisement

두 사람이 선택한 곡은 패티김의 명곡 '이별'이었다.

순백의 의상을 맞춰 입고 등장한 신성과 남궁진은 잔잔한 도입부부터 묵직한 감성을 쏟아냈다. 신성 특유의 호소력 짙은 음색은 곡의 애절함을 극대화했고, 후반부에는 대규모 합창단이 더해지며 웅장한 무대를 완성했다.

Advertisement

무대가 끝나자 출연진들의 찬사가 이어졌다.

Advertisement

MC 이찬원은 "도입부에서 신성이 장난기 하나 없이 몰입하는 순간 소름이 돋았다. 그 감성은 절대 따라 할 수 없을 것 같다"고 감탄했고, 신유 역시 "도입부만 계속 반복해서 듣고 싶을 정도"라며 극찬을 아끼지 않았다.

Advertisement

하지만 가장 큰 울림은 무대가 끝난 뒤 찾아왔다.

심사를 앞두고 다시 무대에 오른 신성은 "잠시 드릴 말씀이 있다"고 조심스럽게 입을 열었다. 그는 "아버지께서 두 달 전 위암 4기 판정을 받으셨다"고 고백해 모두를 놀라게 했다.

Advertisement

신성은 "지금도 항암치료를 받으며 병마와 싸우고 계신다"며 "오늘 이 노래를 듣고 계실 아버지께 제 마음이 전해졌으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "아버지가 건강하게 웃는 날이 꼭 왔으면 좋겠다"며 진심 어린 영상편지를 남겼고, 말을 잇지 못한 채 눈시울을 붉혔다. 객석에서는 뜨거운 박수와 응원이 쏟아졌고, 출연진들도 함께 그의 진심에 공감했다.

'불타는 트롯맨' 준우승을 통해 이름을 알린 신성은 '가습기 보이스'라는 수식어답게 짙은 감성과 안정적인 가창력으로 꾸준한 사랑을 받고 있다. 방송과 공연을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있는 그는 이날만큼은 화려한 무대보다 아버지를 향한 진심으로 시청자들의 마음을 울렸다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com